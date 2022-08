Robin Lehner tvingades avbryta fjolårssäsongen i förtid på grund av skadebekymmer. Nu meddelar Vegas Golden Knights att den svenske målvakten tvingas avstå hela nästa säsong eftersom han måste genomgå en höftoperation.

Det var en jobbig fjolårssäsong för Robin Lehner.

Den 31-årige målvakten drogs med skadebesvär under stora delar av säsongen innan han slutligen tvingades kasta in handduken i slutet av grundserien.

Förhoppningen var att den långa vilan efter Vegas Golden Knights slutspelsmiss skulle ge honom chansen att återställa sig inför kommande säsong. Men nu kommer det nedslående beskedet att Lehner tvingas till en operation som får långsiktiga konsekvenser.

Under torsdagen meddelade nämligen Golden Knights att Robin Lehner kommer att genomgå ett kirurgiskt ingrepp i höften. Det innebär att han kommer att missa hela säsongen 2022/23.

