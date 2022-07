Svenskmålvakten stannar i Nordamerika

Olle Eriksson Ek åkte över till Nordamerika för tre år sedan – men någon NHL-debut har det inte blivit. Nu skriver målvakten på ett nytt kontrakt med Anaheim Ducks.

Anaheim Ducks behåller Olle Eriksson Ek i organisationen.

Målvakten har spelat i AHL och ECHL under de senaste tre åren. Nu kanske NHL-chansen snart kommer. Anaheim skriver ett nytt ettårigt kontrakt med svensken. Det är ett tvåvägs kontrakt där lönen i NHL blir 750 000 dollar per år och i AHL 75 000 dollar per år.

Olle Eriksson Ek är fostrad i Färjestads BK men gjorde aldrig någon SHL-match innan det var dags att åka över till Nordamerika. Under en kortare period säsongen 2018/2019 var 23-åringen utlånad till BIK Karlskoga och fick då göra 16 matcher i Hockeyallsvenskan.

