Stjärntrejden: Tkachuk klar för Panthers

Ända sedan Calgary fick reda på att Matthew Tkachuk inte avsåg att stanna i klubben har man försökt trejda honom. I natt lyckades man.

Matthew Tkachuk ville inte skriva på ett längre kontrakt med Calgary Flames. För ett par dagar sedan lämnade därför forwarden in en trejdbegäran.

Istället för att tappa honom gratis nästa sommar valde klubben att gå med på det och har sedan dess jobbat för att få till en trejd.

Under natten till lördag lyckades man – och det är ingen liten trejd.

Till Calgary går Jonathan Huberdeau, MacKenzie Weegar, Cole Schwindt och ett val i förstarundan av 2025 års NHL-draft. Florida får i sin tur Matthew Tkachuk och ett val i fjärderundan.

