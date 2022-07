Klart: Laine stannar i Columbus

Patrik Laines vara eller icke vara i Columbus blev osäkert efter att klubben sajnade Johnny Gaudreau. Men nu står det klart att det blir en fortsättning i Blue Jackets.

Efter att Columbus lockade Johnny Gaudreau med ett jättekontrakt fanns det lite utrymme för att hålla kvar Patrik Laine i klubben.

Men nu har man löst ett nytt kontrakt till finländaren.

Och det är inget billigt sådant. Över de kommande fyra åren kommer Patrik Laine tjäna 8.7 miljoner dollar per säsong. Något som gör att han är tredje bäst betald i laget, efter Johnny Gaudreau och Zach Werenski.

24-åringen stod under den gångna säsongen för 56 poäng på lika många matcher. Tidigare har finländaren kommit över 40 mål på en säsong. Tillsammans med Johnny Gaudreau kan det nu bli en väldigt rolig säsong för Patrik Laine.

Han kom till klubben efter en trejd från Winnipeg mot bland annat Pierre-Luc Dubois år 2021. Under NHL-karriären har det blivit 407 matcher och 327 poäng.

I samma veva meddelade Blue Jackets att man har trejdat Oliver Bjorkstrand till Seattle i utbyte mot två draftval. Något man gör för att komma ner under lönetaket.

The Columbus Blue Jackets have acquired a 2023 third round selection and 2023 fourth round pick from the Seattle Kraken in exchange for R Oliver Bjorkstrand.@RuoffMortgage | #CBJhttps://t.co/OYNSYMrVEA