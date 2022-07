Med tio säsonger bakom sig och skadeproblem som inte blir bättre, väljer Rögle-ikonen Mattias Sjögren att avsluta sin proffskarriär.

– I grunden känner jag att kroppen inte håller för mer spel, säger Sjögren på klubbens hemsida.

Det blev totalt 17 säsonger som proffs för Mattias Sjögren. Den nu 34-årige centern har visat vägen för Rögle som kapten under de tre senaste säsongerna, men tvingas lägga skridskorna på hyllan efter skadeproblem.

– Jag spelade med en skada under förra säsongen och har under sommaren känt att det inte blir någon skillnad när jag tränar. Den kommer inte försvinna och kommer inte hålla för att spela på elitnivå. Kroppen säger nej och huvudet accepterar det. Det har fått sjunka in de här månaderna efter säsongen och jag känner att jag inte kan fortsätta spela, säger Sjögren på Rögles hemsida.

"Det är en otrolig resa"

Under tio säsonger har Mattias Sjögren representerat Rögle. Även om det var ett avbrott på sju säsonger då det blev spel i både AHL och KHL är han en riktig klubb-ikon som har varit med under stora delar av klubbens väg uppåt. Från att göra det avgörande målet mot Mora skickade Rögle till högsta serien och till klubbens första SM-final.

– Det är en otrolig resa. Jag tränade med Rögle i U15 men spelade kvar i Landskrona. Sedan började jag i Rögle i U16 och om man tittar på hur det såg ut då, då var jag bara glad att jag tog en plats. Ser man på klubben då mot nu är det en enorm skillnad. Jag är väldigt stolt över den resa jag varit med om. Min första A-lagsmatch i Rögle var mot Mörrum i Allsvenskan södra. Jag satt på bänken hela matchen och vi vann med 8-1 tror jag. Det är en match man aldrig glömmer. Då var klubben något helt annat än vad den är idag, säger Sjögren.

Total har Sjögren gjort 483 matcher i tröjan, vilket är femte flest tävlingsmatcher i föreningens historia.

