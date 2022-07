Sebastian Strandberg fick uppleva det bästa, och det värsta, av hockeyvärlden under tiden i Djurgården. Nu fortsätter karriären i Linköping – men avslutet i Stockholmsklubben har inte slutat svida.

– Det är en klump i magen av vad man har satt Djurgården i för sits, berättar 30-åringen för Hockeysverige.se.

En av Linköpings nyförvärv inför den kommande säsongen är rutinerade Sebastian Strandberg.

Forwarden har elva SHL-säsonger bakom sig och har varit med om det mesta under sina år i ligan.

– Det känns spännande och väldigt roligt. Det känns kul för egen del att få prova på något nytt. Det är något roligt på gång i Linköping, det satsas och man vill uppåt. Det ska bli kul att få vara med om det.

Linköping blir den femte svenska klubben i karriären efter HV71, Malmö, Pantern och Djurgården.

Fanns det andra alternativ eller var Linköping huvudspåret direkt?

– Lite alternativ fanns det. Jag kände att som jag sa är det ett roligt projekt, man har värvat många bra spelare. Jag hade bra snack med “pajen” och Klas, vad de såg av mig och vad de vill ha ut av mig.

Djurgårdens uppgång

Den första tiden i Djurgården kom efter en succéartad tid i Hockeyallsvenskan med IK Pantern. Efter 32 poäng på 43 matcher värvade Stockholmsklubben Sebastian Strandberg inför avslutningen på säsongen.

Då blev det en semifinal i SM-slutspelet direkt.

Hur var det att komma in i klubben vid det läget?

– Fantastiskt roligt så klart. Jag kom in lite senare och det hade byggts något bra i Djurgården under en längre tid. Djurgården är en fantastisk förening, jag har trivts fantastiskt bra varje sekund.

Foto: Bildbyrån. Sebastian Strandberg under SM-finalen mot Frölunda.

År två blev det en SM-final för stockholmarna, men där Frölunda var snäppet vassare och plockade hem SM-guldet.

Djurgårdens fall

Efter SM-finalerna började följde tre säsonger där den ena blev värre än den andra. Tre säsonger efter SM-finalförlusten hittade man sig själv i ett negativt kval mot Timrå.

Ett kval som man förlorade med 4-0 i matcher.

– Det kommer man aldrig kunna släppa. Det är det absolut tyngsta man har varit med om. Inte något man unnar någon, inte ens sin värsta fiende. Det är jäkligt surt och lite skämmigt kan man säga. Det är en klump i magen av vad man har satt Djurgården i för sits.

Vad hände egentligen under säsongen?

– Vi kom snett in i det från början och jagade i motvind hela säsongen. Det blev sämsta tänkbara utfall av det. Det gjorde verkligen ont. Jag har starka band i föreningen efter fem år och det kändes jäkligt tråkigt hur det slutade. Förhoppningsvis blir det en vändpunkt för Djurgården och att man kan kravla sig upp igen.

För Sebastian Strandberg har såren fortfarande inte läkt efter den där kvällen i Timrå när degraderingen stod klar. Men det blev aldrig tal om någon förlängning.

– De första tankarna är att man har gjort sig skyldig till något, att man vill göra rätt för sig. Jag var lite osäker men samtidigt fanns det ingen plats kvar för mig kvar i Djurgården, oavsett om det hade blivit SHL eller Hockeyallsvenskan. Det blev som det blev och det är så det fungerar i ishockey.

Dags för revansch: ”Otroligt besviken på mig själv”

Nu väntar nästa kapitel i Sebastian Strandbergs ishockeykarriär. I Linköpings nysatsning är han en del av en ganska lång rad av nyförvärv.

Foto: Bildbyrån. Sebastian Strandberg har en ny utmaning i Linköping.

Vad har du för förväntningar på dig själv?

– Det känns ändå bra att få starta en ny utmaning. Jag vill ta tillbaka lite av det jag själv presterade förra året. Det är svårt att ha en bra säsong i ett lag som går tungt men jag är otroligt besviken på mig själv och det jag presterade underr förra året. Sedan förstördes säsongen lite av en båtbens-fraktur. Jag vill inte bara bidra med poäng utan jag vill vara en spelare som man kan lita på åt båda hållen. Man vill spela så mycket som möjligt och göra laget bra.

Precis som många andra lag är det svårt att placera Linköping. Efter flera knackiga säsonger siktar man nu högre.

– Det är många lag som har värvat otroligt bra den här sommaren, med tanke på vad som har pågått i Ryssland. Det finns många otroligt starka lag på pappret.

