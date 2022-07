Lämnade Washington – går till divisionsrivalen

Vitek Vanecek lämnade Washington Capitals efter sju säsonger i organisationen. Nu står det klart att karriären fortsätter i New Jersey Devils.

New Jersey börjar vara ett lag på uppgång igen. Tidigare under fönstret har man plockat in tvåfaldige Stanley Cup-mästaren Ondrej Palat.

Nu är det Vitek Vanecek som ansluter från Washington.

We have signed goalie Vitek Vanecek to a three-year contract.



📰: https://t.co/pw4IknW9LD pic.twitter.com/1jt6hE7oYd — New Jersey Devils (@NJDevils) July 19, 2022

Målvakten draftades av Capitals som nummer 39 år 2014. Sedan dess har det blivit sju säsonger i organisationen, men bara 79 NHL-matcher. Större delen av tiden har spenderats i AHL där det å andra sidan har blivit 142 matcher.

Den senaste säsongen blev det 42 matcher i NHL med 90.8 i räddningsprocent och 2.67 insläppta mål per match.

Kontraktet är skrivet över de kommande tre åren med en lönetaksträff på 3.4 miljoner dollar per säsong.

