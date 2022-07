Liam Öhgren plockades som nummer 19 av Minnesota i årets NHL-draft.

Nu skriver Wild ett rookiekontrakt med svensken.

Den fina säsongen fortsätter för Liam Öhgren.

Efter att ha vunnit guld både på U18-VM och J18-SM blev forwardstalangen draftad av Minnesota Wild i förstarundan av NHL-draften. Som spelare nummer 19 tingades 18-åringen.

Nu skriver Minnesota på ett kontrakt med Liam Öhgren.

✅ 2022 NHL Draft

✅ Dev Camp

✅ Sign Entry-Level Contract



The good times just keep on coming! 👏#mnwild