Per Hånberg lämnade Södertälje efter att räddningsuppdraget att stanna i Hockeyallsvenskan lyckats. Nu får den rutinerade tränaren ett nytt jobb i danska Frederikshavn White Hawks.

– Dansk ishockey har gått mycket framåt de senaste 10 -15 åren, säger Hånberg på klubbens hemsida.

I slutet av januari klev Per Hånberg in i Södertälje för att för att försöka rädda kvar klubben i Hockeyallsvenskan. Med nöd och näppe lyckades uppdraget, men Hånberg blev inte kvar när SSK skulle storsatsa inför nästa säsong.

Nu meddelar den danska klubben Frederikshavn White Hawks att Per Hånberg kliver in som huvudtränare. Med sig som assisterande tar han även Kim Karlsson, som tidigare spelat under Hånberg i Schweiziska SC Langenthal. Karlsson har även gjort fem säsonger i Björklöven och två i Luleå.

– Det ska bli spännande att komma till Frederikshavn, som faktiskt är en klubb jag har följt i många år. Dansk ishockey har gått mycket framåt de senaste 10 -15 åren, och jag ser fram emot att följa det på nära håll. Jag ser fram emot att jobba med Kim Karlsson, som jag har hållit kontakten med sedan jag hade honom som spelare i Schweiz. Han vill lära sig och det passar mig bra att få in honom som assistent då han är någon jag känner riktigt bra, säger Hånberg på klubbens hemsida.

"Mycket erfaren tränare"

Kim Karlsson avslutade sin karriär i just den danska ligan efter säsongen 2018/19 och har efter det varit tränare i Tegs SK. Men Hånberg kompenserar för Karlssons få år som tränaren med en erfarenhet från SHL och Schweiz.

– Pelle är en mycket erfaren tränare som har varit i många olika ligor, och har både gått upp i SHL och vunnit SL i Schweiz. Men han är också en tränare som har hjälpt till att utveckla och förbättra unga spelare, vilket har varit viktigt för oss, säger klubbens sportchef Kasper Kristensen.

Karlsson och Hånberg kliver in i White Hawks den första augusti.

