Lawrence Pilut lyckades riva kontraktet med Traktor Tjeljabinsk i KHL.

Nu är han klar för en återkomst i Buffalo.

Tre Kronor-backen Lawrence Pilut lämnade Nordamerika för spel i KHL säsongen 2020/21. Den nu 26-årige svensken har därefter gjort två säsonger i den ryska ligan och hade fram till nyligen även kontrakt över en tredje.

I början av juli meddelade Traktor Tjeljabinsk att de kommit överens med Pilut om att riva kontraktet. Strax därefter började uppgifter komma om att en återkomst till Nordamerika och Buffalo var möjlig.

Nu har den tidigare HV71-backen skrivit på ett ettårigt tvävägskontrakt med sin tidigare förening.

We've signed Lawrence Pilut to a one-year contract worth $750,000.

Inleder troligtvis i AHL

Buffalo News rapporterade innan övergången var klar då att tanken skulle vara att Pilut inleder i AHL och försöka slå sig tillbaka in i NHL.

Pilut lämnade HV 2018 för att flytta till just Buffalo. Där representerade han organisationen både i NHL och på AHL-nivå under två säsonger. Totalt blev det sex poäng på 46 NHL-matcher där de flesta av matcherna kom under den första säsongen.

