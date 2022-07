Tampa Bay tappade den trogna stjärnan Ondrej Palat till free agent. Nu skriver 31-åringen på ett femårskontrakt med New Jersey Devils.

– Han kommer kommas ihåg som en av de största någonsin av Lightningspelarna, som var en del av våra mästerskap, säger Tampas general manager Julien BriseBois till Tampa Bay Times.

Ondrej Palat har sedan han kom in i Tampa som rookie 2013 visat att han är en spelare av allra högsta klass. Den tjeckiska forwarden var finalist till Calder Trophy under sin första hela säsong och har under sina senare år i föreningen fått lyfta Stanley Cup vid två tillfällen. Nu tar stjärnans era i Tampa Bay Lightning slut.

Efter tio säsonger blev Palat en free agent och ett av de hetaste namnen för de andra NHL-klubbarna att försöka värva. Till slut föll valet på New Jersey Devils. Detta rapporterar Sportsnets Elliotte Friedman.

Palat 5x$6M in NJ — Elliotte Friedman (@FriedgeHNIC) July 14, 2022

"Visste att det skulle bli svårt"

Tampa Bay Time skriver att Tampa naturligtvis ville ha kvar sin slutspelsstjärna, men att det inte fanns tillräckligt med utrymme under lönetaket.

– Vi visste att det skulle bli svårt från början. Men jag tror att det fanns en väldigt stark vilja från båda sidor att utforska alla möjligheter. Så vi försökte jobba med dem innan idéerna tog slut, säger Tampas general manager Julien BriseBois till tidningen.

BriseBois tvingades istället ringa för att säga adjö till sin tjeckiska stjärna som istället ser ut att få ett riktigt monsterkontrakt i New Jersey Devils.

Elliotte Friedman skriver att stjärnan har fått ett femårskontrakt värt sex miljoner dollar per säsong, alltså totalt 30 miljoner dollar, eller omkring 320 miljoner kronor.

Palat stod under den gånga säsongen för 49 poäng på 77 matcher i grundserien. I slutspelet var han en av de mest effektiva med sina 21 poäng på 23 matcher.

