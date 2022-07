KARLSSON: Draften år 2017 - så hade den sett ut idag

I artikelserien "2000-talets drafter" väljer Måns Karlsson en ny förstarunda från alla drafter under 2000-talet. Idag: 2017.

NHL-draften 2017 var på pappret något svagare än 2015, som var en av de bästa genom tiderna, och den stjärnfyllda 2016-draften. Men det fanns ändå några mer eller mindre givna stjärnspelare även i 2017 års draft.

Nolan Patrick var under flera år sedd som den givna ettan, men efter att han haft stora skadeproblem under draftåret valde New Jersey att i stället tinga Nico Hischier med förstavalet.

Det här var också året då Vegas Golden Knights gjorde entré i ligan. De draftade Cody Glass som nummer sex. Nu är Glass borttrejdad - och han är inte ens med på min topp 31-lista idag.

En annan draftflopp sticker tyvärr ut - och det är Lias Andersson. Andersson har gjort drygt 100 NHL-matcher och är definitivt inte en flopp ur det hänseendet, men med alla turer som var kring draftsjuan under hans tid i Rangers måste han pekas ut som ett ganska dåligt draftval. Det syns inte minst på faktumet att han trejdades bort mot ett sent andrarundeval några år senare. Inte heller Andersson slår sig in på min lista idag.

Fyra svenskar valdes i förstarundan 2017. Tre svenskar väljs när jag gör om draften i år.