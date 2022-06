Frölunda värvade Otto Leskinen från Tappara för en månad sedan.

Nu lämnar dock nyförvärvet då han skriver ett NHL-kontrakt med Montréal Canadiens.

Den 18 maj presenterade Frölunda värvningen av Otto Leskinen från de finska mästarna Tappara.

Nu, mindre än en månad senare, står det klart att Frölunda tappar sitt finska nyförvärv till NHL.

Under tisdagskvällen skrev Leskinen nämligen på för klassikerklubben Montréal Canadiens. På sin hemsida meddelar “Habs” att de har sajnat finländaren på ett tvåvägskontrakt över nästa säsong som innebär att han kommer att tjäna 750 000 dollar vid spel i NHL och 300 000 dollar vid spel i AHL.

The Canadiens have agreed to terms on a one-year, two-way contract with defenseman Otto Leskinen.#GoHabsGo https://t.co/sPZdeBbvHn