Vitalij Kravtsov är den ryska stortalangen som aldrig fick till det i NHL. Men nu kommer en till chans, New York Rangers har sajnat 22-åringen på ett nytt kontrakt.

Den offensivt skicklige forwarden Vitalij Kravtsov vägrade att skickas ner till AHL när New York Rangers ansåg att han inte platsade i NHL.

Efter att värdet på spelaren droppade så lågt att en trejde inte längre var tänkbar återvände talangen till Ryssland och KHL. Men nu ser det ut som att det blir en ny chans för Vitalij Kravtsov på Manhattan.

Vitali Kravtsov signs 1 year (one way) contract extension with The New York Rangers. #WeAreGoldStar! pic.twitter.com/ltfXePVInn