Calle Själin kan vara förlorad för Leksands IF.

Toppbacken skriver nämligen NHL-kontrakt med Florida Panthers.

– Vi är spända på att se honom växa som spelare i vårt system, säger Floridas general manager Bill Zito.

Ett antal Leksandsspelare har redan skrivit på för NHL-klubbar i form av Emil Heineman, Isak Rosén och Nils Åman.

Nu står det klart att Calle Själin blir nästa man på tur att sajnas till ett NHL-kontrakt.

Under fredagen bekräftade nämligen Florida Panthers att de tecknar ett tvåårigt rookieavtal med den 22-årige backen som börjar gälla från och med nästa säsong.

– Calle är en skicklig back med ett kraftfullt skott och utmärkta passningsförmågor. Han har utvecklats till en toppback i SHL och vi är spända på att se honom växa som spelare i vårt system, säger Floridas general manager Bill Zito till klubbens hemsida.

We have agreed to terms with defenseman Calle Sjalin on a two-year, entry-level contract starting in the 2022-23 season.



