SHL-talangen kliver ner i Hockeyettan

Gustav Lindström fick göra SHL-debut för Timrå under den gångna säsongen. Nu står det klart att backen lämnar klubben för spel i Hockeyettan med Hudiksvall.

Hudiksvall lånade under den gångna säsongen in Gustav Lindström från Timrå under en kortare period.

Nu står det klart att klubben i Hockeyettan knyter till sig SHL-talangen permanent. Den 19-årige backen gjorde under vintern sin SHL-debut men spelade primärt för Timrås J20-lag. Där blev det 20 poäng på 43 matcher.

VÄLKOMMEN! ✅️✍️



Forwarden Carl Westberg, senast i Halmstad, är klar för Hudik Hockey. Carl noterades för 35 poäng föregående säsong för Halmstad.



Dessutom är backen Gustav Lindström, som lånades in under föregående säsong från Timrå J20, klar för nästa säsong. pic.twitter.com/pIg5F5rTHs — Hudik Hockey (HHC) (@hudikhockey) June 5, 2022

Gustav Lindström hann också med att spela två matcher för Sundsvall i Hockeyettan under säsongen. Totalt blev det åtta matcher i ligan och ett mål för backen.

Nästa säsong blir den första på seniornivå.

TV: Zibanejads superkväll i match sju

Matchrapporter: Hudiksvall Hockey utslaget i Kvalserie HockeyAllsvenskan Dalens chanser i Kvalserie HockeyAllsvenskan är borta Östersunds IK vann i Kvalserie HockeyAllsvenskan mot Hudiksvall Hockey Seger för Nybro hemma mot Hudiksvall Hockey Seger för Hudiksvall Hockey hemma mot Väsby