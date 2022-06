Pavol Regenda spelade juniorhockey i både Linköping och Växjö utan att glänsa.

Det senaste året har dock genombrottet kommit för slovaken som nu skriver NHL-kontrakt med Anaheim Ducks.

För några år sedan flyttade en 17-årig Pavol Regenda till Sverige i hopp om att ta ett steg framåt i sin karriär. Han spelade då för Linköpings J20-lag och hade det tufft med endast sju mål och tio poäng på 44 matcher.

Säsongen därpå flyttade då Regenda till Växjö där han visserligen spelade bättre och landade på elva mål och 27 poäng på 42 matcher. Det var dock inte tillräckligt för att få chansen i SHL eller i en annan svensk klubb och slovaken nobbades också i NHL-draften.

Därefter blev det en säsong i Finland innan forwarden flyttade hem till Slovakien och där har genombrottet nu kommit för 22-åringen. Han blommade ut i moderklubben HK Dukla Michalovce där han var en av lagets bästa spelare med 15 mål och 39 poäng på 43 matcher.

Genombrottet ledde också till spel i det slovakiska landslaget i både OS och VM. På OS klev Regenda fram i bronsmatchen med både ett mål och en assist i 4-0-vinsten mot Tre Kronor och på VM var han Slovakiens bästa målskytt med fem mål på åtta matcher.

Nu belönas också Pavol Regenda genom att skriva ett tvåårigt rookiekontrakt med Anaheim Ducks som börjar gälla från och med nästa säsong, 2022/23. Det nya kontraktet är värt 855 000 dollar per säsong vid NHL-spel och 80 000 dollar vid spel i farmarligan AHL.

NEWS: We have signed Pavol Regenda to a two-year entry-level contract.#FlyTogether https://t.co/5zRAVPZytS