RÖNNKVIST: Tre Kronor 60-tal – tidernas All-Star Team

Det har kryllat av storstjärnor i vårt kära Tre Kronor genom åren. För Hockeysverige Plus ger sig Ronnie Rönnkvist i kast med att ta ut ett All-Star Team för vårt kära landslag – decennium för decennium. Idag riktas ljuset mot 60-talets största stjärnor i blågult.

I serien om Tre Kronors All Star team genom alla tider har vi idag kommit fram till 1960-talet. Ett decennium där svensk hockey vann ett VM-guld. Det numera klassiska ”Det glider in” guldet i Denver, Colorado 1962. Som bekant hade Kanada och USA bojkottat turneringen i Moskva 1957 vilket i sin tur medförde att ryssarna och tjeckerna stannade hemma 1962. Trots det höll turneringen högsta klass.



Det spelades dessutom två VM-turneringar i Stockholm under 1960-talet. Det blev silver båda gångerna, 1963 och 1969. Dessutom var det under