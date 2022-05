Bättre än väntat – men inte tillräckligt bra för att göra general managern Steve Yzerman nöjd. Trots tydliga framsteg tack vare en dynamisk rookieduo valde Yzerman att göra sig av med coachen Jeff Blashill. Det är bara en del av det på ett förändringsarbete som lär fortsätta under sommaren.

”Blir poängkungen trejdad?”

”En chock om han inte vinner Calder Trophy”

”Läge att bryta med tidigare draftsexan”

”Svensk invasion att vänta”

Det är få general managers i NHL som är lika svårlästa som Steve Yzerman.

Ända sedan tiden i Tampa Bay Lightning har den tidigare superstjärnan gått sin egen väg och sällan lyssnat på andra än de i hans allra närmaste krets. Avskedandet av coachen Jeff Blashill, som hade haft hand om Red Wings sedan 2015, är ett typexempel på det. Blashill hade varit hårt ifrågasatt under flera år, men när han bidrog till att vända klubbens trend och gjuta lite mod i supporterskaran fick han gå.

Inte logiskt på det stora hela, men helt i linje med Yzermans oförutsägbara natur.

Nu ska man för all del inte överdriva Red Wings framgång under 2021-22. De var fortfarande 26 poäng från slutspel och det är antagligen för mycket för att Steve Yzerman ska vara nöjd – ens under ett rebuildår. Men adderingarna av den framgångsrika rookieduon Moritz Seider och Lucas Raymond gav ändå en liten fingervisning om att klubben är något riktigt bra på spåren.

Steve Yzerman har nu två påläggskalvar på plats i sitt framtidsbygge. Frågan är bara hur han kommer att gå till väga för att omge dem med rätt spelare. Bli inte förvånade om han under sommaren fortsätter att ta beslut som man inte riktigt såg komma utifrån, men som ligger helt i linje med hans egen vision.

Gissningsvis går ingen spelare som inte heter Seider eller Raymond säker.

Utifrån åtta olika kategorier analyserar Uffe Bodin samtliga 32 NHL-lag efter säsongen.