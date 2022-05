Skrällen: USA tappade poäng – mot Österrike

Österrike stod för en riktig skräll när man tog en poäng mot USA. Matchens stora snackis blev Röglejunioren Marco Kasper som stod för en utsökt framspelning.

Sverige lyckades besegra Österrike med 3-1 under lördagen. USA kunde inte matcha den bedriften, istället tappade man poäng efter 2-2 efter 60 minuter spelade. Matchvinnare blev den 18-årige backtalangen Luke Hughes som avgjorde på övertiden.

Men det var en annan junior som stal showen.

Nämligen Rögles Marco Kasper. 18-åringen utmärkte sig i SHL under säsongen med sitt oömma spel.

Mot USA klev talangen fram och låg bakom 1-0 målet för Österrike. Från egen zon drev han upp pucken och tog sig hela vägen in bakom motståndarmålet. Där hittade han en helt fristående Benjamin Nissner som inte gjorde något misstag.

Nissner didn’t miss-er 👏



Benjamin Nissner gives @hockeyaustria a 1-0 lead over the USA. #AUTUSA #IIHFWorlds pic.twitter.com/pZigynCYAS