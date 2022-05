Dallas Stars har med Fredrik Karlström i truppen till match sju i Calgary. Det kan därmed bli slutspelsdebut för svensken.

Den långa och jämna serien mellan Calgary Flames och Dallas Stars kulminerar under natten till måndag då match sju ska spelas i Calgary.

Till den matchen kan vi få se en svensk slutspelsdebutant.

Fredrik Karlström är nämligen med i truppen för Dallas Stars. Huruvida det blir någon speltid eller ej återstår att se, men om han skulle få äntra isen är det en debut i Stanley Cup-slutspelet för stockholmaren.

