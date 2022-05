Efter skräckskadan – kommer inte få tillbaka synen

Carl Hagelin åkte på en riktigt otäck skada i slutet på säsongen när han fick en klubba i ögat. Nu står det klart att synen aldrig kommer att bli helt bra.

– Precis när det hände lät det som att de kanske skulle behöva gå in och ta bort ögat, säger svensken på en pressträff.

Det var under en träning i början av mars som Carl Hagelin tog en klubba mot ansiktet. Kontakten blev mot det vänstra ögat och ganska snabbt stod det klart att det var en allvarlig skada på ögat.

Efter två operationer kommer nu beskedet att 33-åringen inte kommer att få tillbaka synen helt. Det var under en pressträff som Carl Hagelin öppnade upp om ögonskadan.

