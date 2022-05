Tampa Bay Lightning hade väggen mot ryggen och var tvungna att vinna match sex mot Toronto. Så blev det också – efter 78 minuters spel vann laget med 4-3.

– Vi kan inte ändra på någonting, nu handlar allt om nästa match, sa Maple Leafs Auston Matthews till Sportsnet efter förlusten.

Slutspelsförbannelsen fortsätter för Toronto Maple Leafs. Under natten till fredag hade laget chansen att äntligen avancera till andra rundan.

Så blev det inte.

Istället ska man nu spela en sjunde och avgörande match mot de dubbla regerande mästarna. Det stod klart efter Brayden Points avgörande mål med 1:56 kvar av den fjärde perioden.

Det var Tampa som startade matchen bäst och efter halva matchen hade man en 2-0 ledning att gå på, efter mål av Ondrej Palat och Anthony Cirelli.

Men då kom Maple Leafs in i matchen och gjorde tre snabba för att vända på matchen. Auston Matthews, gjorde 2-1 på assist från William Nylander, innan John Tavares stod för en speciell prestation.

Vid 19:26 i period två prickade kaptenen in kvitteringen, vid 19:52 satte samma kapten ledningsmålet. De två snabba målen gav Toronto ett jätteläge inför den tredje perioden.

– Vi hade våra chanser tycker jag. Vi kunde inte slutföra jobbet men vi åker hem med möjligheten att stänga en serie. Det är “do or die” så jag tror att killarna är peppade på det, och det tycker jag att vi ska vara, förklarade Auston Matthews för Sportsnet efter matchen.

Men där kunde man inte hålla för pressen och plocka hem den avgörande matchen.

Istället hittade Nikita Kutjerov in med kvitteringen halvvägs in i den andra perioden, i spel fem mot tre.

Något mer mål blev det inte under ordinarie tid utan matchen gick vidare till övertid. Inför hemmapubliken gick Tampa för segern – och tog den också.

Det satt långt inne men i slutminuterna av period fyra gjorde Brayden Point 4-3 och tvingade fram en match sju.

WE WILL HAVE A GAME 7 😱



The @TBLightning stay alive and force Game 7 thanks to Brayden Point’s @SubwayCanada OT Winner. #StanleyCup | #GoBolts pic.twitter.com/xhK9H7Bk8W