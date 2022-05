Premiärspelar - på nio forwards: "Hade gärna haft en annan situation"

Johan Garpenlöv har bara anmält 15 utespelare till matchen imorgon: två målvakter, sex backar och nio forwards.

– Jag hade gärna haft en annan situation, säger “Garpen”.

– Man kommer in i matchen snabbare - så det är kul, säger Joakim Nordström.

TAMMERFORS (HOCKEYSVERIGE.SE)

Sverige har inte haft några lätta VM-förberedelser. SM-finalen gick till match sju, vilket gjorde att de inte spelade färdigt förrän sent under torsdagen. Och i NHL går nästan varenda matchserie till sju matcher, vilket också omöjliggör några NHL-ankomster.

Mot bakgrund av det har Johan Garpenlöv bara anmält nio forwards till premiärmatchen mot Österrike i morgon förmiddag.

Är det planen, att spela på tre kedjor imorgon?

– Ja, just nu är det det. Vi har tyvärr hamnat i en situation där vi får anmäla 25 spelare och tre är målvakter. Det kan komma några spelare från SHL-finallagen plus att det är matchserier i NHL som fortfarande är igång. Vi måste vara noggranna med de vi väljer in. Man kan inte ångra sig i efterhand, förklarar Garpenlöv.

“Inte optimalt”

Tre Kronor spelar sedan igen på söndag kväll, mot medaljfavoriten Tjeckien.

– Det är inte optimalt. Sen har vi en dags vila och sen spelar vi match två dagar i rad igen. Jag hade gärna haft en annan situation, men det är som det är. Vi får spela på det här och göra det bästa av situationen, säger förbundskaptenen innan han bekräftar att han siktar på att ha fler spelare anmälda till den matchen.

– Det är min förhoppning.

NyckelforwardenJoakim Nordström har dock inga större bekymmer med att spela på kort om folk imorgon.

– Jag har gjort det någon match förut också. Det gäller att sätta varandra i bra situationer och hålla bytena korta och sådana saker. Men det har coacherna koll på.

Kan det vara en fördel att spela kort om folk? Backar brukar ju gilla att spela på sex spelare men sällan på sju eller åtta.

– Man kommer ju in i ruljangsen och matchen lite snabbare. Det är ju det backarna brukar klaga på, säger Nordström med ett leende.

– Man kommer in i allting snabbare och man vill ju spela så mycket som möjligt. Så det är bara kul.

“Klart vi är intresserade”

Johan Garpenlöv hoppas få förstärkning både från SM-finallagen och från Stanley Cup-slutspelet - men har ännu inte fått något besked från någon spelare i Färjestad och/eller Luleå - och heller inte från Minnesota där Joel Eriksson Ek och Jonas Brodin spelar. De båda åkte i natt ur Stanley Cup-slutspelet.

– SMS kan man skicka när som helst. Sen får vi se när vi får kontakt med de spelare vi är intresserade av. Men vi har inte fått några konkreta besked.

Förbundskaptenen gör ingen hemlighet av att han gärna får in Minnesotasvenskarna i laget.

– Det är klart vi är intresserade av Brodin och Eriksson Ek. Det är två otroligt skickliga hockeyspelare som gör vårt lag bättre.

– Men de åkte ur i natt. Det brukar ta någon dag innan man får kontakt. Man ska hitta ett bra läge att ringa, och de ska ha exitsamtal och sådant. Så om de är intresserade får vi se hur snabbt det går innan vi kan få hit dem.



