Dominik Hašek fortsätter gå hårt åt Ryssland samt de olika internationella idrottsförbunden. Han kräver att NHL och alla andra internationella förbund omedelbart stänger av alla ryska idrottare.

– Var och en av ryska idrottares sportsliga prestationer är en enorm reklam för den ryska staten och dess handlingar, säger han till hockeysverige.se.

Dominik Hašek spelade i NHL mellan 1990 och 2008. Han vann Stanley Cup två gånger, men även OS-guld 1998 i Nagano. Två gånger vann han Hart Trophy som NHL:s mest värdefulla spelare och inte mindre än sex gånger erhöll hav Vezina Trophy som ett bevis på att han varit ligans bästa målvakt.



Hans hockeykarriär började i tjeckiska Pardubice och in en intervju med OLD SCHOOL HOCKEY för hockeysverige.se berättade han om varför det blev att han ställde sig i kassen.



– Varför jag började som målvakt? Vilken fråga, skrattade Dominik Hašek och fortsatte:

– Du vet väl att jag var född till att bli hockeymålvakt? Först och främst är det så att ishockey är sporten nummer ett i Pardubice. Sedan var det så att när jag spelade hockey eller fotboll som utespelare hade jag väldigt många chanser att göra mål, men jag missade alltid. Som jag minns det så tyckte man då att det var bättre att jag stod i mål.

Ockupationen

Dominik Hašek föddes 1965, alltså bara tre år innan dåvarande Sovjetunionen, understödda av ”öst-länder”, rullade in över 5000 tanks på gatorna i Prag. Under invasionen dödades drygt 70 tjeckoslovakiska medborgare.



- Klart att det här påverkade min familj, men även alla individer i landet, berättar Dominik Hašek för hockeysverige.se och fortsätter:

- Vissa familjer drabbades mer än andra då man tvingades till emigration, förlorade jobb, barnen kunde inte ta sig till skolan, mobbing, fängelse för sina åsikter och så vidare. Som barn förstod jag aldrig det där då.

- Senare i livet, tack vare att jag hade möjligheten att spela hockey, hade jag det bättre än dom flesta. När jag var 24 år kom revolutionen och ryska soldaterna var tvungna att lämna vårt land.



Den idag 57-åriga stormålvakten har spelat med många ryska spelare genom åren och trots att det kunde ha funnits ett agg mellan dessa såg Dominik Hašek det som något problem.



- Jag tycker att det har fungerat jättebra. I Detroit spelade jag med Sergej (Fjodorov), Pavel (Datsiuk) och (Igor Larionov). När jag var i Buffalo spelade jag tillsammans med Maksim (Afinogenov) och Aleksandr Mogilnyj. Det var aldrig några problem.

- Säsongen i Spartak Moskva var också väldigt trevlig, men det vara bara under en säsong så jag minns inte så mycket av killarna som var med där då.

Med Spartaktröjan. Foto: IMAGO.

Hur har du och tjeckiska folket upplevt den ryska regimen under åren?

- När vi fortfarande var Tjeckoslovakien, alltså före 1989, såg vi ryssarna som ockupanter av vårt land och hade en negativ inställning till dom. Efter 1989 förändrades det här till en stor del och relationerna har varit utmärkta även om det såklart varit omöjligt att glömma helt.

“Kunde aldrig tänka mig…”

- Ja, och en av mina lagkamrater jag spelat med valde att bekräfta det för mig, men det ska bara ha varit under ett världsmästerskap.

Säsongen 2010/11 spelade alltså Dominik Hašek i Ryssland för Spartak Moskva.



- Det var en väldigt intensiv säsong. Vi var bland dom sex lag som hade lägst löner i KHL. I januari var vi tolv poäng från slutspel. Trots det lyckades vi ta oss upp på en slutspelsplats. Även om vi åkte ut i första omgången var det en fin säsong och jag minns den med glädje.

24:e februari valde Ryssland, där Dominik Hašek tidigare spelat, att anfalla Ukraina. Något som inte förvånade den tidigare världsmålvakten.

- Jag förväntade mig att det skulle ske, men jag kunde aldrig tänka mig att det skulle ske runt om i hela landet och inte bara i öst.



Det kom också reaktioner från tidigare lagkamrater på att Dominik Hašek fördömde Rysslands krigshandling.

- Jag har bara fått reaktioner via tidningar från två av mina före detta Spartak-spelare. Dom höll inte med om mina åsikter och jag tror båda två kallade mig för fascist.

Foto: Bildbyrån.

Kräver avstängning

Med tanke på det som händer i Ukraina, borde ryska spelare få spela i NHL, SHL, tjeckiska ligan och så vidare?

- Definitivt inte! Det här gäller alla ryska idrottare. Var och en av ryska idrottares sportsliga prestationer är en enorm reklam för den ryska staten och dess handlingar. Det vill säga krig, mord och så vidare.

- Samtidigt ger framgångarna, även då av spelare i NHL, en stor stolthet nationellt. Då menar jag för hela landet och även armén. Om jag skulle förvandla det till ett värde så betyder ryska spelarnas framträdande i NHL motsvarande tiotals miljarder dollar i månaden för Ryssland. Då pratar vi bara om NHL.

- Ser vi det till hela världen och ryska idrottare så handlar det om mycket mera pengar även om vi inte ser det vid första anblicken.



Vad vill du se för handling, reaktioner från ryska stjärnspelare i NHL som exempelvis Alex Ovetjkin, Kirill Kaprizov, Artemij Panarin med flera?

- Jag kommer inte ge dom några råd via media även om jag vet vad som är rätt och vad dom borde göra. Jag ger gärna dom ryska spelarna råd ifall dom är intresserade. Beslutet är upp till dom.

- Dom borde i alla fall omedelbart stängas av om vi ska kunna hjälpa Ukraina, men naturligtvis också oss själva, avslutar Dominik Hašek.

