Jared Spurgeon delade ut en crosschecking över Pavel Butjenivtjs vänstra fotled.

Nu kan Minnesotas lagkapten stängas av, enligt ESPN.

Enligt källor till EPSN så kommer NHL Player Safety att titta närmare på den situation som inträffade i slutskedet av nattens Stanley Cup-premiär mellan Minnesota Wild och St. Louis Blues.

Med knappt två minuter kvar att spela, vid ställningen 4–0 till gästande St. Louis, föll Wilds kapten Jared Spurgeon och St. Louis-forward Pavel Butjnevitj till isen i samband med en rensning från den förstnämnde. När St. Louis-spelaren sedan skulle ställa sig upp delade Spurgeon ut en crosschecking över den ryske forwardens vänstra fotled.

Spurgeon fick en tvåminutersutvisning för tilltaget, men nu kan Wild alltså tvingas att klara sig utan sin lagkapten om NHL Player Safety bedömer handlingen som värdig av en avstängning.

Den 32-årige backen har aldrig tidigare varit avstängd under sin NHL-karriär och tenderar inte att sitta i utvisningsbåset överhuvudtaget. I grundserien ådrog sig Spurgeon endast fem stycken tvåminutersutvisningar och slutade förra säsongen på en andraplats i omröstningen till Lady Byng Trophy, priset som delas ut till årets mest gentlemannamässiga spelare.

St. Louis vann matchen med 4–0 och leder matchserien med 1–0 i matcher. Den andra matchen i serien spelas under natten till torsdag, svensk tid.

