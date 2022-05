Luleå tappade både 3-0 och 4-2-ledning i kvällens final.

Men hemmalaget lyckades ändå vinna med 5-4 i sudden death efter att Einar Emanuelsson blivit hjälte för att ta ledningen med 2-1 i matcher.

1-1 i matcher och tunga avbräck i båda lagen då Färjestad saknade Jesse Virtanen och Mikael Wikstrand i kvällens match medan Luleå kom till spel utan både Pontus Andreasson och Joonas Rask.

Det rådde dock inga tvivel om vilket lag som kom ut starkast i matchen. Redan efter lite drygt tre minuters spel så var Luleås toppkedja i farten och Juhani Tyrväinen kunde slå in 1-0 till hemmalaget.

Bara 85 sekunder senare kom också 2-0 då Isac Brännström vispade in pucken bakom Dominik Furch. Färjestads tränare Tomas Mitell tog då timeout i ett försök att väcka sitt lag.

Det hjälpte till att stabilisera läget en stund men tio minuter efter timeouten så utökade Luleå ytterligare då Einar Emanuelsson höll sig framme och sköt 3-0 till hemmalaget som hade ett otroligt momentum.

Men med endast 61 sekunder kvar av den första perioden så utnyttjade Färjestad en retur och lagkaptenen Linus Johansson tryckte upp pucken i nättaket bakom Joel Lassinantti för 3-1 vilket gav FBK kontakt precis innan pausen.

– Det är en väldigt bra period av oss. Det är ett farligt lag vi möter och ger vi dem lillfingret så tar de hela handen, det har de visat tidigare, säger Emanuelsson till C More.

Ejdsell: “Helt klart vår fördel”

I den andra perioden kom sedan Färjestad ut som ett helt annat lag och började diktera tempot samt sätta press ner mot Luleåkassen. Tio minuter in i perioden kröp de sig också ännu närmare då Victor Ejdsell sköt sitt åttonde mål i SM-slutspelet och det var 3-2 i matchen – vilket även var resultatet efter 40 spelade minuter.

– Det är som ett helt nytt lag som kommer ut. Första perioden är under all kritik. Vi kommer ut med en jävla karaktär och en helt annan "approach". Nästa mål hänger i luften för oss, det är helt klart vår fördel där ute, säger Ejdsell till C More.

Ejdsell fick dock inte rätt i sin förutsägelse utan det var i stället Luleå som gjorde mål tidigt i den tredje perioden där Konstantin Komarek snappade upp en lös puck och lyfte in den i nät för 4-2 efter två minuters spel.

Färjestad hämtade ikapp

Men tvåmålsöverläget höll inte länge utan Färjestad reducerade igen då Adam Ginning blev målskytt efter en rörig situation där målburen var helt ur sitt läge men målet godkändes efter videogranskning och det var bara ett mål som skiljde lagen åt igen.

Bortalaget fick sedan också ett powerplay i slutet av den tredje perioden och med drygt fyra minuter kvar att spela så kunde Michael Lindqvist sätta pucken i nät och FBK hade hämtat upp till 4-4 efter att Luleå haft ledningen med 3-0 i den första perioden. Därmed väntade förlängning för första gången i finalserien.

Einar hjälte för Luleå

Väl framme i förlängningen så var det Einar Emanuelsson, som fått smeknamnet “Färjestadsdräparen” i finalserien, som klev fram och sköt det avgörande målet efter en fin soloaktion. Einar har nu gjort tre mål på tre matcher i finalen och han har också skjutit alla sina fyra mål mot just Färjestad den här säsongen.

Publiken skanderar: "EINAR, EINAR, EINAR"



Luleå leder därmed finalserien med 2-1 i matcher när serien nu vänder tillbaka till Karlstad där den fjärde matchen spelas på torsdag.

Luleå – Färjestad 5–4 OT (3-1,0-1,1-2,1-0)

Luleå: Einar Emanuelsson 2, Juhani Tyrväinen, Isac Brännström, Konstantin Komarek.

Färjestad: Linus Johansson, Victor Ejdsell, Adam Ginning, Michael Lindqvist, .

Luleå leder med 2-1 i matcher.

