För tre år sedan var han en av St. Louis Blues stora hjältar när klubben vann sin första Stanley Cup-titel. När Blues nu kliver in i årets slutspel förpassas Jordan Binnington till båset. Finländaren Ville Husso kommer att vakta lagets kasse i den första matchen mot Minnesota Wild.

– Han har varit konsekvent hela säsongen, säger coachen Craig Berube om Husso till The Athletic.

I natt kliver St. Louis Blues in i Stanley Cup-slutspelet. Där väntar en oviss serie mot Minnesota Wild, som börjar med två matcher hemma i Xcel Energy Center i St. Paul.

Inför serien har det varit en hel del diskussion om vilken målvakt St. Louis ska starta i serien. När laget vann Stanley Cup 2019 var Jordan Binnington en av nyckelspelarna. Men den här säsongen har 28-åringen överglänsts av finländaren Ville Husso. Under måndagen kom också beskedet att Blues satsar på Husso i match ett.

– Han har spelat i några riktigt stora matcher för oss den här säsongen och gjort ett bra jobb. Han har blivit bättre och bättre ju längre säsongen gått, säger Blues coach Craig Berube till The Athletics Jeremy Rutherford.

– Han har varit konsekvent hela säsongen och behöver bara fortsätta göra vad han har gjort. Ingenting förändras egentligen. Jag vet att det är slutspel, men han behöver bara spela sitt spel och göra vad han gör.

