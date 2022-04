Mathias From har kontrakt med Västerås även nästa säsong.

Trots det kan han lämna VIK – och enligt hockeymagasinet.dk kan VM-forwarden då vara aktuell för en flytt hem till Danmark.

Förra året var det en jakt bland flera klubbar i HockeyAllsvenskan för att värva Mathias From och det var till slut Västerås som lockade till sig dansken.

Det blev dock inte den succé som många hoppats på.

På 43 matcher sköt From elva mål och 21 poäng och under kvartsfinalserien mot Björklöven var dansken till och med petad i en match.

24-åringen har kontrakt med Västerås även nästa säsong men det är inte säkert att han fullföljer avtalet då From ska vara ute efter att få mer speltid. Den gångna säsongen snittade 14 minuters istid i VIK vilket var tolfte mest bland lagets forwards.

Enligt den danska sajten hockeymagasinet.dk kan Mathias From då vara på väg hem till Danmark igen. De uppger att From kan vara aktuell för en återkomst till moderklubben Frederikshavn IK och att det just nu diskuteras lön och roll för att se om de kan komma överens om en återkomst.

Tidigare i sin karriär har Mathias From spelat 70 SHL-matcher för Rögle samt 160 matcher i HockeyAllsvenskan med Södertälje, AIK, MoDo och Västerås.

