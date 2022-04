Filip Johansson gjorde en bra grundserie för Frölunda, och ett ännu bättre slutspel. Till sommaren går Minnesota Wilds rättigheter för backen ut – men det verkar inte bli något NHL-kontrakt till nästa säsong.

– Det enda jag vet är att jag trivs i Frölunda och ser framemot att fortsätta spela där, berättar 22-åringen för Hockeysverige.

I slutspelet blev det en målexplosion för Filip Johansson som på nio matcher gjorde fler mål än på 47 grundseriematcher.

Från sin backplats prickade han in fem mål på nio matcher och var, något otippat, ett av Frölundas stora anfallsvapen.

– Personligen är jag nöjd med slutspelet. Jag spelade bra. Puckarna gick in och det är klart att det är kul. Man hamnar i något stim och det kändes som att allt gick in. Jag gjorde ett godkänt slutspel skulle jag säga, berättar Filip Johansson.

För Frölunda tog säsongen slut tidigare än vad alla göteborgare hade hoppats på. Efter att ha svept Växjö i kvartsfinalen ställdes man mot svårspelade Luleå i semifinalen.

”Klart det blir frustrerande”

Och då fick man problem.

– Mot Växjö tycker jag att vi får ihop allting. Det är mycket som är bra i speciellt fem mot fem. Powerplay var sisådär och jag tror att det var sådant som straffade oss mot Luleå. Det är sådana bitar som vi saknade. Vi kommer inte åt Luleå på samma sätt som Växjö, överlag kom vi inte riktigt dit. Även om fem mot fem-spelet är bra kom vi inte riktigt till.

Luleå kontrollerade matchserien, trots att man stundtals var utspelade. Norrbottningarna vann med 4-1 i matcher och avancerade till final – samtidigt som Frölunda fick ta en lite för tidig semester.

Foto: Bildbyrån. Filip Johansson.

Hur frustrerande är det att spela mot Luleå som är så kompakta?

– Det är klart att det blir frustrerande. Det är bara första matchen vi får riktigt bra lägen och sätter dit dem. Jag tycker inte att vi skapar de här riktigt jättefarliga chanserna. Då blir det svårt att göra mål, speciellt mot Luleå. Den fjärde matchen släpper vi bara ett mål och det ska egentligen räcka bakåt.

– Även fast det svider att se lagen som är kvar fortsätta spela är det bara att försöka att njuta av lite ledighet och finväder nu.

Draftad – men inte sajnad

Under Roger Rönnbergs ledning har backen blommat ut och blivit en fullfjädrad SHL-back. Något som borde vara intressant för Minnesota Wild som draftade 22-åringen som nummer 24 år 2018.

Men något kontrakt har man inte skrivit med svensken – och nu går rättigheterna ut till sommaren, vilket gör att övriga 31 NHL-klubbar kan blanda sig i kampen om en signatur.

– Jag har kontrakt med Frölunda och det är det jag är inställd på. Jag vet inte hur det ser ut eller om det ens finns något intresse från något NHL-lag. Det enda jag vet är att jag trivs i Frölunda och ser framemot att fortsätta spela där.

Du har inte haft någon kontakt med Minnesota?

– Nej, jag har inte hunnit varken snacka eller så med dem.

Kurvan pekar uppåt

Filip Johansson har gått från klarhet till klarhet sedan flytten från Leksand till Frölunda. Varje år har han tagit nya steg och förbättrat sitt spel. Årets säsong var inget undantag.

– Jag har tagit kliv i år och känner verkligen att jag har utvecklats.

Vad är nästa steg för dig i din karriär?

– Det är kanske att bygga vidare på slutspelet jag hade. Jag utvecklade mitt spel och jag vill bli en mer producerande back. Sedan vill jag även bygga på mig lite under sommaren. I den här åldern är det mycket jag vill lyfta upp i mitt spel.

