Aleksandr Ovetjkin fälldes av Erik Källgren i samband med ett friläge i nattens match mellan Washington Capitals och Toronto Maple Leafs.

Därefter dundrade den ryske stjärnan in i sargen – och utgick skadad.

– Det var inte min mening att fälla honom, säger Källgren till Sportsnet.

Med bara en vecka kvar till Stanley Cup-slutspelet så ådrog sig Aleksandr Ovetjkin i natt en skada som nu gör hans medverkan osäker. Det var i samband med en frilägessituation med Torontos svenske målvakt Erik Källgren som den ryske superstjärnan fälldes av Källgren i samband avslutsförsöket och därefter dundrade in i kortsargen bakom målet.

Ovetjkin blev liggande på isen efter smällen innan han kunde skrinna av isen för att sedan direkt bege sig till omklädningsrummet.

– Jag tror att han åkte in i min klubba och ramlade över den. Det var inte min mening att fälla honom och jag hoppas att han mår okej, säger Erik Källgren till Sportsnet.

Alex Ovechkin will not return to tonight's game after falling awkwardly into the boards. pic.twitter.com/KaWf8Jorg5