Steven Stamkos är nu bäst i Tampa Bay Lightnings historia.

Med sina tre poäng i nattens 8-1-seger mot Toronto passerar han nämligen Martin St. Louis för att kliva upp som Tampas poängkung genom tiderna.

– Det var en fantastisk upplevelse för mig, säger Tampakaptenen.

Så som tabelläget är just nu i NHL så är det mycket möjligt att Tampa Bay Lightning och Toronto Maple Leafs kan komma att mötas i den första slutspelsrundan.

I natt möttes de båda lagen – och då spände Tampa sina muskler ordentligt inför det eventuella slutspelsmötet.

Hemmalaget vann med hela 8-1 mot Toronto Maple Leafs och tog därmed en förnedrande seger.

Steven Stamkos skrev då in sig i historieböckerna via storkrossen. Tampakaptenen sköt nämligen ett mål samt stod för två assists under matchen för att kliva upp på 956 poäng i karriären.

Med den noteringen är han bäst i Tampa Bay genom tiderna då han passerar Martin St. Louis som tidigare hade rekordet för flest poäng i klubbens historia. Stamkos kliver nu upp som etta efter att ha gjort 956 poäng på 917 matcher medan St. Louis gjorde 953 poäng på 972 matcher för “Bolts”.

Steven Stamkos har nu både rekordet för flest mål och flest poäng i Tampa Bays historia. Efteråt var lagkaptenen märkbart känslosam.

– Det är roligt hur allt blev. Jag fick slå rekordet här hemma mot laget jag hejade på som liten. Det var Kutjerov och Hedman som lade assisten… Mina föräldrar och min fru var på plats för att se matchen. Jag ser inte mig själv som en känslosam kille men det slog mig verkligen då. Det var en fantastisk upplevelse för mig, säger Stamkos efter matchen.

Hedman på väg mot rekordsäsong

Victor Hedman bidrog även i överkörningen då den svenske stjärnbacken stod för två assist. Hedman har därmed 56 assists och 75 poäng på 77 matcher den här säsongen och han gör därmed sin bästa säsong någonsin i NHL-karriären. Hedman har aldrig gjort fler mål, assist eller poäng tidigare i karriären jämfört med vad han noterats för den här säsongen.

Det var dock ingen rolig match för Erik Källgren och Toronto. Den svenske rookiemålvakten fick vakta kassen under hela matchen och släppte åtta puckar förbi sig på 36 skott.

Tampa Bay Lightning – Toronto Maple Leafs 8–1 (0-0,4-0,4-1)

Tampa Bay: Ross Colton 2 (21), Alex Killorn 2 (25), Steven Stamkos (34), Nikita Kutjerov (20), Ondrej Palat (17), Pat Maroon (10).

Toronto: Ilja Mikhejev (19).

***

Philadelphia Flyers bröt sin sex matcher långa förlustsvit genom att vinna borta mot Montréal Canadiens – och det var då ett par svenskar som hamnade i poängprotokollet.

Oskar Lindblom sköt sitt tolfte mål för säsongen – hans första fullträff på en månad. Men det var också en annan svensk som noterades för en assist till Lindbloms mål.

Tidigare Växjöbacken Linus Högberg gjorde nämligen NHL-debut och noterades då en passningspoäng direkt i första matchen för Flyers. Han spelade spelade drygt 17 minuter, blockerade tre skott och var +1 under sin debutmatch.

Montréal Canadiens – Philadelphia Flyers 3–6 (1-2,1-2,1-2)

Montréal: Mike Hoffman (12), Jake Evans (12), Cole Caufield (19).

Philadelphia: James van Riemsdyk 2 (23), Ivan Provorov (9), Oskar Lindblom (12), Travis Konecny (15), Morgan Frost (4).

***

Linus Högberg var dock inte ensam om att göra poäng direkt i sin NHL-debut. Fredrik Karlström fick NHL-debutera för Dallas Stars och noterades då också för en assist direkt.

Karlström kom i ett friläge men lyckades inte göra mål utan i stället kunde Luke Glendening stöta in returen och den förre Växjöforwarden fick då nöja sig med assist.

Det räckte dock inte för att hans Dallas skulle vinna matchen då Calgary vann med 4-2 efter att Matthew Tkachuk nått dubbla milstolpar. Han sköt sitt 40:e mål – vilket även var hans 100:e poäng den här säsongen.

Rasmus Andersson stod för två assistpoäng för Calgary i vinsten medan John Klingberg också noterades för en assist för Dallas.

Calgary Flames – Dallas Stars 4–2 (0-0,1-1,3-1)

Calgary: Matthew Tkachuk (40), Noah Hanifin (9), Chris Tanev (6), Andrew Mangiapane (35).

Dallas: Jason Robertson (38), Luke Glendening (9).

***

Det är inte ofta man ser ett äkta hattrick i NHL, eller hockey överhuvudtaget för den delen, men i natt skedde det. Andrew Copp sköt nämligen tre mål bara i den första perioden för att själv se till att Rangers tog en 3-0-ledning i New York-derbyt.

Copp har fått en succéstart sedan han trejdades från Winnipeg Jets till New York Rangers. Han har nu gjort 18 poäng på 15 matcher för Rangers efter att ha gjort 35 poäng på 56 matcher för Jets tidigare under säsongen.

Rangers vann med 6-3 i rivalmötet och Artemij Panarin stod för fyra assist. Mika Zibanejad noterades också för en assist i segern.

New York Rangers – New York Islanders 6–3 (3-0,2-1,1-2)

New York Rangers: Andrew Copp 3 (21), Chris Kreider (51), Ryan Strome (20), Ryan Reaves (4).

New York Islanders: Brock Nelson 2 (36), Josh Bailey (12).

***

Florida Panthers fortsätter ånga på i NHL.

I natt tog de sin tolfte raka seger efter en 5-2-vinst över Detroit Red Wings.

Segern gör att Florida nu säkrar konferenssegern i öst och cementerar sig själva som det bästa laget på den östra sidan av NHL. Det betyder att de kommer att ha hemmaplansfördel ända fram till Stanley Cup-finalen – om de skulle ta sig dit.

Florida är även två poäng före Colorado Avalanche i jakten på Presidents Trophy, priset som delas ut till grundseriens bästa lag.

Florida Panthers – Detroit Red Wings 5–2 (3-1,1-1,1-0)

Florida: Noel Acciari (2), Aleksander Barkov (38), Mason Marchment (17), MacKenzie Weegar (8), Sam Reinhart (29).

Detroit: Sam Gagner (13), Tyler Bertuzzi (28).

