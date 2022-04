Adam Wilsby lämnade Skellefteå efter kvartsfinalförlusten.

Nu står det klart att han kommer åka över och avsluta säsongen i AHL med Milwaukee Admirals.

Förra veckan presenterades det att Adam Wilsby lämnar Skellefteå efter flera år i klubben.

Han hade då också redan skrivit ett tvåårskontrakt med Nashville Predators som börjar gälla från och med nästa säsong.

Men nu står det klart att den 21-årige backen kommer att åka över till Nordamerika redan nu.

Backtalangen har nämligen skrivit ett tryoutavtal med Nashvilles AHL-lag Milwaukee Admirals som gör att han kommer att kunna spela i farmarligan resten av årets säsong.

SIGNING 🖊️

We've signed defenseman Adam Wilsby to a PTO for the remainder of the 2021-22 season! pic.twitter.com/xzqrlKeLQc