William Nylander upplever sin livs bästa säsong rent produktionsmässigt just nu. I natt slog han sitt personliga målrekord under en säsong, då han prickade in sitt 32:a mål för säsongen i 5–2-segern över Philadelphia.

Sedan tidigare ha William Nylander krossat sin poängbästa notering för en och samma säsong. I natt slog den svenske Torontostjärnan även sitt personliga målrekord då han pricksköt in sitt 32:a mål för säsongen och därmed slog sin tidigare personbästa notering från säsongen 2019/20.

Målet kom i nattens 5–2-seger över Philadelphia Flyers och betydde 2–1 i matchen.

– Jag gick faktiskt tillbaka och kollade på två av mina matcher från tidigt på säsongen för att se skillnaden i mitt spel då jämfört med nu. Det jag märker är att jag åker mycket mer skridskor nu och att jag lägger lite mer fokus på de delarna av mitt spel. Jag blev nästan arg, då jag ville gå tillbaka i tiden och spela på det sättet jag vet att jag kan spela, säger Nylander till NHL.com.

Fjärde raka segern

Nylander noterades även för en assist på landsmannen Timothy Liljegrens mål och har därmed producerat 76 poäng (32+44) på lika många matcher. Hans tidigare poängbästa notering var 61 poäng.

Segern var Leafs fjärde raka.

– Vi ville höja vårt spel i dag, då jag tycker att vi tappat lite den senaste tiden. Nu har vi börjat komma till den nivån vi vill ligga på. Kvällens match var kanske inte den bästa, men sett över de senaste matcherna så har vi spelat väldigt bra och mer enligt det system och hur vi vill se ut därute, säger Nylander.

I och med segern utökar Toronto avståndet till tredjeplacerade Tampa Bay i Atlantic Division, dit man nu har åtta poäng med fem matcher kvar att spela av grundserien.

Toronto Maple Leafs – Philadelphia Flyers 5–2 (0–0, 3–1, 2–1)

Toronto: Timothy Liljegren (5), William Nylander (32), Jason Spezza (11), David Kämpf (11), Ilja Michejev (18).

Philadelphia: James van Riemsdyk (21), Ronnie Attard (2).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.