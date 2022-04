Jimmy Anderström hade en rad olika uppdrag under den gångna säsongen. Efter att ha hoppat in som huvudtränare under slutspurten belönas han nu med ett kontrakt som assisterande till Robert Kimby.

– Det var en lärorik och rolig säsong, säger Anderström på klubbens hemsida.

Han var chef över hockeygymnasiet, huvudtränare för J20, assisterande och till slut huvudtränare för A-laget. Jimmy Anderströms säsong i Almtuna var minst sagt fylld av förändring. Nu meddelar klubben att han belönas för sitt hårda jobb med ett kontrakt som assisterande till nästa säsong.

Efter att Anderström först klivit in som assisterande fick han inför säsongens avslutning ta ytterligare ett steg upp i Almtunas tränar-hierarki. När Mattias Zackrisson och Daniel Casselstål entledigas klev han in som huvudtränare. Han såg till att hålla Almtuna borta från botten av tabellen och får nu stå kvar i båset till nästa säsong.

Länk mellan lagen

Anderström får platsen bredvid Robert Kimby som redan har gjort klart med Almtuna inför nästa säsong.

Men det nya avtalet innebär inte att Anderström inte fortsätter med sina andra uppdrag. Han kommer ha ett fortsatt huvudansvar för Hockeygymnasiet kombinerat med rollen som assisterande i A-laget. Han blir därmed en länk mellan herrlaget och juniorlagen och får en helhetssyn över båda verksamheter.

– Jag blir väl lite spindeln i nätet, säger Anderström.

