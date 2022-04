Formtoppade Färjestad mot seriesuveränen Rögle. Rond ett av semifinalen gick till värmlänningarna, efter en övertygande insats och en seger med 4-3.

– Vi är där vi vill vara just nu, säger kaptenen Linus Johansson till C More.

Färjestad flög ut ur startgrindarna i match ett av SM-semifinalen mot Rögle.

Efter två snarlika mål där Marcus Nilsson spelade fram Jacob de la Rose gjorde värmlänningarna ett ryck till 2-0. Ett överläge som skulle räcka för att komma hem med vinsten till Karlstad.

– Vi är där vi vill vara just nu. Det är bara kul att det hårda jobbet leder till ett par turlägen där man kan raka in några puckar, säger Linus Johansson till C More.

”Mycket i vår kontroll vi kan göra bättre”

Speciellt i den andra perioden var Färjestad det klart bättre laget och lyckades kontrollera matchbilden på ett bekvämt sätt, där Rögle inte alls fick till det i sina uppspel.

– Vi spelade definitivt inte spelet vi ville spela. Alldeles för många pucktapp, speciellt i den andra perioden. Överlag är det mycket i vår kontroll som vi kan göra annorlunda. Men vi är fortfarande bara ett mål bakom. Vi fick inte resultatet vi ville men vi kan justera ett par grejer och vinna i Karlstad, säger Cam Abbott.

Måsta vända serien – igen

Seriesegrarna är nu, precis som mot Oskarshamn, i ett pressat läge direkt i matchserien.

Under och efter matchen riktades en stor del av kritiken mot skåningarnas stjärnspelare, som inte alls fick till det i spelet med puck. Men Cam Abbott är inte stressad över det faktumet.

– De vill vara på en hög nivå varje kväll. Och det de har gjort varje kväll är att studsa tillbaka. Vi vinner och förlorar som ett lag och pekar inga fingrar.

Match två spelas på måndag klockan 15 i Karlstad.

