Owen Power draftades som nummer ett av Buffalo Sabres 2021. Sedan dess har hans utvecklingskurva pekat spikrakt uppåt, och nu meddelar NHL-klubben att man har skrivit kontrakt med sin juvel.

– Det är en stolt dag för vår organisation, säger Buffalos general manager Kevyn Adams till NHL.com.

Den senaste spelare att draftas som nummer ett har nu skrivit sitt första NHL-kontrakt. Owen Power tog en extra säsong i Michigan och NCAA innan han kritade på för Buffalo Sabres. Men 19-åringen ska vara värd väntan för klubben.

Under säsongen har han gjort 32 poäng på 33 matcher i NCAA. I JVM blev han också den första kanadensiska backen att göra ett hattrick, då han smällde in tre mål mot Tjeckien i premiären. Det blev tillslut fem poäng på två matcher innan turneringen ställdes in. Redan förra året var han, som 18-åring, med i senior-VM där det blev tio matcher, tre assist och en guldmedalj.

– Det är en stolt dag för vår organisation. Vi tror definitivt på Owen och hans förmågor både på och av isen. Ni har hört mig prata om och om igen om kultur och vad vi försöker bygga här och han är en fenomenal människa, sättet som han bär sig själv på, säger Kevyn Adams till NHL.com.

Lagkamraterna skriver på för Columbus

I februari var superlöftet en del av Kanadas OS-trupp och nu, några månader senare, får han göra NHL-debut. Backen kommer att ansluta till laget under helgen och väntas göra sin debut nästa tisdag, mot Toronto.

– Han måste inte känna tyngden av världen på sina axlar eller någon stress och press. Han kan bara kliva in och vara en del av gruppen och spela. Jag tror att det är viktigt för honom att få känna på ligan och se vad det handlar om.

En annan som har tagit samma resa som Owen Power är Kent Johnson. Forwarden, som draftades som nummer fem förra sommaren har även han tagit ett extra år i Michigan och NCAA. Men nu har Columbus skrivit kontrakt med 19-åringen, som även han väntas göra debut i början av nästa vecka.

Precis som Owen Power var Kent Johnson en del av både OS- och JVM-truppen. Samtidigt meddelar Blue Jackets att man har skrivit ett rookiekontrakt med den odraftade Michigankaptenen Nick Blankenburg.