Domarna i fokus när Skellefteå stoppade Färjestads avancemang

Domarna var i fokus när Skellefteå förstörde Färjestads fest. Västerbottningarna tvingade fram ett sjätte möte efter dagens 3-2 vinst.

– Vi gav oss fan på att matchserien inte skulle ta slut i dag, säger Skellefteås målvakt Gustaf Lindvall i C More.

Det blev ingen lugn eftermiddag för domarna i femte mötet mellan Skellefteå och Färjestad. Totalt 20 utvisningsminuter i matchen, en hel del bråk och bortdömda mål riktade blickarna mot rättskiparna.

Med 1-3 underläge i matcher var det ett pressat Skellefteå som inledde det femte kvartsfinalmötet mot Färjestad starkast. Jonathan Pudas låg bakom matchen två fösta mål när han först prickade Rickard Hugg för 1-0 innan han själv visat upp enormt lugn och placerade in 2-0 bakom Dominik Furch.

– Grym start. Jag hade inget att göra första tio. Sen får de spela fem mot tre i typ 20 minuter, men vi krigar ju på. Vi gav oss fan på att matchserien inte skulle ta slut i dag, säger Skellefteås målvakt Gustaf Lindvall i C More.

Sedan bjöd de in gästerna i matchen. På kort tid åkte tre spelare till utvisningsbåset. Tre utvisningar som väldigt lätt kunde undvikas. Färjestad satte 1-2 i powerplay genom Marcus Nilsson.

“Får lite hjälp”

– De kommer ut starkt och får lite hjälp av några powerplay. Idag kom de ut bättre än oss men vi jobbar oss in i det. Ju längre det gick, desto bättre spelade vi, säger Färjestads Michael Lindqvist till C More.

Andra perioden fortsatte precis på samma spår. Michael Kapla kunde efter en dominant period av Skellefteå utöka ledningen till 3-1 genom ett powerplay.

Färjestad dominerade i stort sett hela den sista perioden och pressade för att kvittera. Istället kunde Skellefteå göra 4-2, trodde de i alla fall. Målet dömdes bort för hög klubba och Skellefteå fick vänta till sista minuten innan de satte spiken i kistan med 4-2 i tom kasse.

TV: Färjestads turbulenta säsong

