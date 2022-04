Det var efter en axelundersökning inför hans deltagande i Mästarnas Mästare som Anders Hedberg fick chockbeskedet: Du har cancer.

– För 20 år sedan var det bara två års överlevnadstid, berättar han i Wikegård vs.

Anders Hedberg är en verklig pionjär inom ishockeyn - både på och utanför isen. Han var en av de första européerna som verkligen satte avtryck i Nordamerika, och blev efter spelarkarriären också en av de första européerna som fick ledande roller på kontoret.

Den nu 71-årige legendaren lever numer ett mer stillsamt liv. För ett par år sedan fick han nämligen ett blytungt cancerbesked. Detta efter en undersökning inför hans deltagande i Mästarnas Mästare.

– Läkaren sa: Du får inte åka. Det är livsfarligt, berättar Hedberg i veckans “Wikegård vs”.

Hela avsnittet av Wikegård vs Anders Hedberg sänds i kväll 21.30 på Sportkanalen och finns att se redan nu på C More.