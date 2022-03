Luleå vinner den förta kvartsfinalen mot Örebro med hela 5-1.

Det efter att Pontus Andreasson skjutit ett hattrick i sin första SM-slutspelsmatch i karriären.

Pontus Andreasson hade aldrig tidigare spelat en match i SM-slutspelet i sin hockeykarriär.

När han nu fick spela sin första slutspelsmatch så levererade han direkt – och sköt ett hattrick när Luleå vann med hela 5-1 över Örebro i den första kvartsfinalen.

Redan i den första perioden lossnade det för 23-åringen och hans Luleå. Redan efter tre minuters spel fiskade Andreasson upp en retur för 1-0 och tio minuter senare sköt han också 2-0 efter att ha kommit fri mot målvakten Jhonas Enroth.

Pontus Andreasson skickar in ledningsmålet för @LuleaHockey! pic.twitter.com/TupUfsTeF7 — C More Hockey (@cmorehockey) March 31, 2022

2-0 var också ställningen efter 20 spelade minuter.

– Riktigt bra, vi kommer ut starkt och får en del tryck på dem så det känns bra, sade Andreasson till C More i den första periodpausen.

”4-1 är i underkant”

I den andra perioden bara fortsatte Luleå sin dominans. Olli Nikupeteri satte 3-0 i mitten av perioden. Örebrokaptenen Rodrigo Abols reducerade visserligen – men sedan klev Pontus Andreasson in i handlingarna igen.

Linus Omark lägger en vacker passning rakt igenom den offensiva zonen där Andreasson står och kan lägga in 4-1 i ett nästan tomt mål. Andreasson fullbordade då sitt hattrick – och Omark hade passningspoäng på alla hans tre mål.

– Vi spelar bra, ger inte dem någonting och vi spelar fin hockey. 4-1 är i underkant tycker jag. Jag har haft två öppna målchanser så något borde jag ha lagt in men det är bra att “Ponta” gör mål, säger Linus Omark till C More.

Pontus Andreasson är glödhet! Här gör han sitt tredje mål i sin första slutspelsmatch i SHL 🎩🔥 pic.twitter.com/aFs2dRrq44 — C More Hockey (@cmorehockey) March 31, 2022

Omark också målskytt

I den tredje perioden blev segermarginalen ännu större för Luleå då Omark till slut fick sitt mål och satte 5-1 till hemmalaget.

Det blev också slutresultatet och Luleå leder därmed kvartsfinalserien med 1-0 i matcher efter storsegern mot Örebro.

Luleå – Örebro 5–1 (2-0,2-1,1-0)

Luleå: Pontus Andreasson 3, Olli Nikupeteri, Linus Omark.

Örebro: Rodrigo Abols.

Luleå leder med 1-0 i matcher.

TV: Studio Oddset Hockey inför kvartsfinalerna

Matchrapporter: Luleå sköna start – vann mot Örebro Hockey Örebro Hockey avgjorde matchserien mot Brynäs Brynäs vann och kvitterade mot Örebro Hockey Drömstart när Örebro Hockey vann mot Brynäs Örebro Hockey klart för åttondelsfinal efter seger mot Skellefteå