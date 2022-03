Rasmus Asplund hade inte gjort mål sedan den 22 november. I natt bröt den svenske Buffaloforwarden sin 46 matcher långa måltorka när Sabres övertidsförlorade mot New York Rangers med 4–5.

Målet kom i slutet av den första perioden när Rasmus Asplund reducerade matchen till 1–2 sedan Mattias Samuelsson med en öppnande passning hittat den helt omarkerade värmlänningen vid Aleksandar Georgijevs bortre stolpe, varpå den svenske Buffaloforwarden kunde vispa in Sabres reduceringsmål.

Målet innebar att han bröt sin 46 matcher långa måltorka i NHL. Hans senaste mål kom mot just New York Rangers i ett möte lagen emellan den 22 november 2021.

Zibanejads poängsvit bröts

Den svenske 24-åringen har producerat 23 poäng (6+17) på 64 matcher för Buffalo denna säsong.

New York Rangers lyckades vinna matchen med 5–4 sedan K'Andre Miller avgjort matchen i förlängningen. Mika Zibanejad gick poänglös från matchen för Rangers, vilket innebar att hans poängsvit på fyra matcher kom till vägs ände. I Sabres stod Rasmus Dahlin för två passningspoäng i matchen och utökade därmed säsongens poängskörd till 41 poäng (9+32) på 64 matcher.

New York Rangers – Buffalo Sabres 5–4 e. sd (2–1, 1–2, 1–1, 1–0)

New York: Frank Vatrano 2 (14), Alexis Lafrenière (15), Artemij Panarin (17), K'Andre Miller (6).

Buffalo: Rasmus Asplund (6), Will Butcher (2), Kyle Okposo (16), Jeff Skinner (27).

Se matchens höjdpunkter i videospelaren ovan.