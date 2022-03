Kevin Karlsson anmäls till disciplinnämnden för en huvudtackling på Albert Sjöberg. Nu riskerar Trojabacken att stängas av i ödesmatchen på onsdag.

Det var med drygt fem minuter kvar att spela av den andra perioden i gårdagens hockeyallsvenska play out-möte mellan Södertälje och Troja-Ljungby som gästernas back Kevin Karlsson delade ut en tackling som träffade högt upp på Södertäljes JVM-forward Albert Sjöberg.

Karlsson klarade sig undan utvisning i matchen, men nu kan 25-åringen straffas i efterhand.

Via sin hemsida meddelar Hockeyallsvenskan att Trojabacken anmälts till disciplinnämnden för en “illegal check to the head”, vilket innebär att Karlsson, som stod för ett av målen i gårdagens 6–1-seger, riskerar att stängas av i Trojas ödesmatch på onsdag, där laget måste vinna mot Södertälje för att inte åka ur Hockeyallsvenskan.

– Jag såg honom komma och förberedde mig på smällen. Att han sedan satte upp sina armar i mitt ansikte kunde jag inte göra så mycket åt. Det syns på videon, jag antar att domarna missade det men det är sådant som händer i hockey, säger Albert Sjöberg till LT.

Sjöberg klarade sig utan några större skador efter smällen.

