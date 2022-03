HV71 vann båda de första kvartsfinalerna mot Västervik.

Men när serien vänder till Västervik förutspår Victor Öhman att det kommer se annorlunda ut.

– Om det var krig där ute i Jönköping så kommer det bli ännu mer krig i Plivit, säger han till hockeysverige.se.

I kvartsfinalserien mellan HV71 och Västervik har seriesegrande HV varit stora favoriter och de har även levererat med två raka segrar hemma i Husqvarna Garden då de först vann med 7-0 och sedan med 5-2.

Det blev dock en mycket tuffare match i den andra kvartsfinalen då Västervik tog ledningen med 2-0 men i mitten av den andra perioden vände HV på matchen med tre mål inom loppet av tre minuter där ett straffmål av Fredrik Forsberg kickstartade vändningen.

Efteråt var det en tydlig besvikelse i Västervik över att ha tappat ledningen.

– Vi gör en jättebra bortamatch. Det är tre minuter där som gör att vi förlorar matchen, säger Victor Öhman till hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi kommer ut bra i andra men sedan vänder de på tre minuter. “Foppa” gör mål på straff och sedan får vi inte stopp på blödningen utan de kan göra två till snabbt. Det är de minuterna som är dåliga men resten är bra från vår sida.

Victor Öhman trivs i den tuffa slutspelshockeyn. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

”Vi hade pratat om att spela lite fulare”

Den första kvartsfinalen var ganska avslagen då det var halvfullt i Husqvarna Garden samt att lagen inte bjöd upp på någon slutspelshockey.

Under den andra matchen var det dock en helt annat prägel på matchen. Det var nästan fullsatt och det bidrog även till en het stämning på isen. Efter nästan varje avblåsning var det gruff och tjafs mellan spelarna.

– Vi tycker väl egentligen att vi faktiskt spelade ganska hyfsat i de två första perioderna i första matchen. Sedan rann det iväg och blev 7-0 vilket vi känner inte riktigt speglade matchen. Det är slutspel och det var fortfarande bara 1-0 i matcher, säger Öhman och fortsätter:

– Men det var helt annat tempo i matchen senast. Vi kom ut starkt och ville sätta prägel på matchen snabbt. Vi hade pratat om att spela mer fysiskt och lite fulare för att komma in på skinnet på dem och det gör vi bra.

I båda matcherna har Västervik kommit ut starkt men haft svårt att hålla det höga tempot uppe ju längre matchen lider.

Är det en trötthet som sätter in att ni inte riktigt orkar mot slutet av perioderna/slutet av matchen?

– Nej, det tycker jag inte. Ska jag vara helt ärlig så tycker jag nästan tvärtom, vi har mer puck i deras försvarszon där på slutet. Trötta är vi absolut inte, vi rullar på mycket gubbar. Vi gör ändå en hyfsad push men det är det där lilla sista som saknas.

– I andra perioden hade jag i princip nästan helt öppet mål men den fladdrar lite och går mellan målvakten och målet. Det hade kunnat bli 3-3 där och en helt annan match men i stället blev det 4-2 någon minut senare. Det är små marginaler och de har fått in några psykologiska mål hittills i matcherna som har straffat oss.

Öhman känner sig självsäker när serien vänder till Västervik. Foto: Daniel Nestor/Bildbyrån

”De kommer få ett helvete i Västervik”

Nu vänder serien ner till Västervik och där känner sig laget självsäkra då de har varit ett av de bättre lagen på hemmais under säsongens gång. Men sanningen är att det ser jobbigt ut för Västervik nu när de ligger under med 2-0 i matcher inför den tredje kvartsfinalen som spelas under måndagskvällen.

– Det är klart att det är tufft men vi vet om att vi är starka på hemmaplan. Vi har två hemma nu och det kommer absolut bli tufft men de ska få kriga häcken av sig om de ska vinna i Västervik. Vi såg i senaste matchen att vi verkligen kan mäta oss med dem och det ger oss självförtroende nu när det vänder tillbaka till vår skokartong där så de är välkomna.

Vad ska HV förvänta sig när de kommer till Västervik?

– Det kommer bli ett krig från första sekunden. Om det var krig där ute i Jönköping så kommer det bli ännu mer krig i Plivit. De kommer få ett helvete i Västervik, avslutar Victor Öhman.

