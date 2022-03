Leksand har flera backar skadade inför kvällens match mot Oskarshamn.

Då får centern Jon Knuts kliva ner och spela back – och LIF kallar också tillbaka Jesper Kandergård som varit på lån hos Tingsryd.

Innan deadline för övergångar och lån i svensk hockey säkrade Tingsryd upp Jesper Kandergård som lånades ut från Leksand.

I TAIF har 21-åringen bidragit med ett mål på 13 matcher och han spelade så sent som i går då Tingsryd mötte Mora i den första åttondelsfinalen.

Nu tappar dock Tingsryd den unge centern då han kallas tillbaka till Leksand – mitt under lagets åttondelsfinalserie mot Mora.

– Tyvärr är han är tillbakakallad till Leksand så han kan inte vara med oss nu längre. Det är tråkigt men det är sådant vi visste om och vi är oerhört tacksamma för den hjälp vi fått av honom och att Leksand kunde låna ut honom, säger Tingsryds tränare och sportchef Magnus Bogren till klubbens hemsida.

Bakgrunden till att Kandergård kallas tillbaka av Leksand är att laget har stora skadebekymmer.

Till kvällens match mot Oskarshamn saknar de nämligen fyra ordinarie backar: Jonas Ahnelöv, Calle Själin, August Berg och Lian Bichsel. Då får veterancentern Jon Knuts kliva ner och spela back bredvid Patrik Norén.

Jesper Kandergård kliver då in och tar Knuts plats som center i fjärdekedjan mellan Martin Karlsson och Carter Ashton.

Grundseriens sista hemmamatch väntar när vi tar oss an IK Oskarshamn i Tegera Arena med nedsläpp klockan 18:00 då det även är familjedag. Kan du inte vara på plats ser du matchen på C More Hockey eller via stream från C More. Så här formeras laget.@cmorehockey #leksandsif pic.twitter.com/ec7GUCHpRa