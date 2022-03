Nino Niederreiter slog Axel Jonsson Fjällby i ansiktet med sin klubba när svensken satt på bänken.

Nu straffas han av NHL och stängs av i en match för slashingen.

Tidigare i veckan stängdes Auston Matthews av i två matcher för att crosscheckat Rasmus Dahlin i halsen/nacken.

Nu straffas ytterligare en spelare för att ha slagit en svensk med sin klubba.

I matchen mellan Carolina Hurricanes och Washington Capitals under fredagen så fick Nino Niederreiter en tackling av Tom Wilson som skickade in hans överkropp i Washingtons bås.

När han försöker ta sig loss så tappar han hjälmen och fastnar även med klubban. När schweizaren sedan kom loss så vände han sig mot Washingtonspelarna och delar då ut ett slag med klubban i ansiktet på Axel Jonsson Fjällby som sitter på bänken.

Nu meddelar NHL:s disciplinnämnd att Niederreiter stängs av en match för slaget på Jonsson Fjällby.

Carolina’s Nino Niederreiter has been suspended for one game for Slashing Washington’s Axel Jonsson-Fjallby. https://t.co/S7tQWImxup