Timrå är redan klara för kvalspel.

Då står de för ett rejält bottennapp och förnedras av Färjestad – som leder med 6-0 efter två perioder.

– Det är under all kritik, så här dåligt får det inte vara, säger tränaren Fredrik Andersson.

I torsdags blev Timrå IK klara för kval och tvingas vinna över Djurgården i kvalspelet för att hålla sig kvar i SHL.

Under lördagskvällen spelade de sin första match sedan dess och gjorde då en rejäl plattmatch mot Färjestad.

Timrå gav bort ett antal mål tidigt i första perioden och Färjestad kunde då ta ledningen med 3-0 efter 20 spelade minuter.

Då var lagkaptenen Jacob Blomqvist rejält uppgiven i en intervju med C More – där han efterfrågade att laget skulle bli utskällda för sitt spel.

– Vi kan inte hålla på att skylla på varandra. Jag hoppas att vi får en rejäl utskällning nu så att vi nästan kommer grinandes ut till andra perioden. Något måste hända så vi får lite glöd i ögonen, så här får det inte se ut.

”KANSKE INTE PASSAS ATT SÄGA I TEVE”

Det gav dock inte effekt utan Färjestad bara fortsatte trycka på i den andra perioden och gick upp till en 6-0-ledning efter 40 minuters spel.

Tränaren Fredrik Andersson var också kritisk mot lagets insats – och menar att det var hård ton i omklädningsrummet.

– Det är under all kritik, så här dåligt får det inte vara. Framför allt är vårt passningsspel obefintligt, vi ger bort puckarna i fel ställen, säger Andersson till C More och fortsätter:

– Det kanske inte passas att säga rakt ut i teve. Den barnvänliga versionen är att vi måste ta tag i spelet. Det har varit högljutt och och höga toner. Alla måste ju vilja delta också, vi har en stolthet också att spela för Timrå IK och det måste vi sätta i första rummet. Alla mål räknas och vi jagar en 13:e plats så jag hoppas att killarna kommer ut och visar lite karaktär här.

Timrå repade sig visserligen lite i den tredje perioden och snyggade till siffrorna lite då Jens Lööke såg till att spräcka nollan.

Färjestad – Timrå 6–1 (3-0,3-0,0-1)

Färjestad: Marcus Nilsson, Gustav Rydahl, Theodor Lennström, Daniel Viksten, Oscar Lawner, Jesse Virtanen.

Timrå: Jens Lööke.

Road to SHL: Timrå

Matchrapporter: Färjestad vann enkelt hemma mot Timrå Timrå tvingas till kval efter förlust mot Färjestad Rögle ny serieledare efter 3-0 mot Färjestad Seger för Timrå efter avgörande i förlängningen mot Luleå Äntligen seger för Oskarshamn mot Timrå