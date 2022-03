Nashville inleder nya förhandlingar med Filip Forsberg

Det har varit mycket spekulationer om Filip Forsbergs vara eller icke vara i Nashville.

Nu uppger dock TSN:s Darren Dreger att klubben inleder nya kontraktsförhandlingar med den svenske stjärnan.

Filip Forsberg har varit ryktenas man den här säsongen med tanke på att han har utgående kontrakt med Nashville Predators.

Det har även varit en hel del trejdsnack kring Forsberg då “Preds” skulle kunna tänka sig att trejda bort sin svenske stjärna om de inte kom överens om ett nytt kontrakt. Det förnekades dock av general managern David Poile som i stället sade att klubbens enda fokus är att förlänga kontraktet.

Trejdspekulationerna kring Filip Forsberg har därmed dött ner mer och mer och under fredagskvällen, med bara några dagar kvar till Trade Deadline, så kommer nya uppgifter som säger att mer talar för att Forsberg stannar i Nashville.

Enligt Darren Dreger på TSN ska Nashville nämligen ha inlett nya kontraktsförhandlingarna med Forsbergs agent, J.P. Barry. Dreger uppger att parterna har gjort marginella framsteg att närma sig varandra i förhandlingarna.

The Nashville Predators have re-engaged in contract negotiations with Filip Forsberg’s agent, J.P. Barry. The Preds have maintained their focus is on extending Forsberg rather than trading their top goal scorer. Sounds like marginal progress has been made to this point.