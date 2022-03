Måns Carlsson har växt ut till en toppspelare för Mora.

Då valde han också att skriva ett nytt tvåårskontrakt med klubben och än känner han ingen strävan efter att flytta från Dalarna för att spela högre upp.

– Om det är i Allsvenskan jag ska spela så är det bara i Mora – ingen annanstans, säger 24-åringen till hockeysverige.se.

Mora IK inledde årets säsong i HockeyAllsvenskan mycket svagt då de låg på kvalplats efter tio omgångar då de fortfarande inte tagit en enda trepoängare.

Därefter har dock laget kommit igång mer och mer vilket lett till att de klättrat uppåt i tabellen. I slutändan var de endast 40 sekunder från att ta en direktplats till kvartsfinalspelet men de tappade ledningen mot HV precis i slutet och därmed väntar åttondelsfinal för MIK där de ställs mot Tingsryd för den första matchen under fredagskvällen.

Enligt en av lagets ledande spelare, Måns Carlsson, så tappade Mora kanske inte topp sex-platsen i sista grundseriematchen mot HV. Utan det var i stället lagets svaga start som grusade de chanserna.

– Det är drygt att vi tappade så mycket poäng i början där och det tog lång tid innan vi tog första trepoängaren. Det är de poängen vi hade behövt i slutändan, säger Carlsson till hockeysverige.se och fortsätter:

– Vi var ju ganska topptippade av ganska många men vårt motto har alltid varit att bli bättre för varje dag. Vi började jäkligt tungt och tog skralt med poäng så på något sätt tror jag att den här topp sex-platsen hade varit en bonus med tanke på hur det såg ut i första halvan av säsongen. Det får vi ta med oss in till slutspel nu för vi har haft en grym sista halva av säsongen.

”JAG ÄR LITE I SKYMUNDAN”

Måns Carlssons säsong går att jämföra med lagets. Han inledde med endast fyra poäng på de 17 första matcherna men därefter klev 24-åringen fram för Mora. Den Lysekilsfostrade forwarden stod sedan för 35 poäng på de sista 35 matcherna av säsongen vilket var näst bäst i hela HockeyAllsvenskan under den perioden.

– För mig var det lite som för resten av laget. Det var dåligt poängmässigt i början, väldigt skralt. Men jag tycker ändå att jag gjorde ganska bra matcher men inte fick in pucken. Sedan har jag fått komma in med ”Ljungan” (Daniel Ljunggren) och (Johan) Persson igen som jag spelade med förra säsongen också.

– Då tycker jag att jag själv har steppat upp, vi tre har fått in den där kemin som vi hade förra året och vi har gjort varandra jäkligt mycket bättre. Jag har tagit steg i den här linan.

Superkedjan – Ljunggren, Persson och Carlsson. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Moras förstakedja med Måns Carlsson, Daniel Ljunggren och Johan Persson kombinerade för 148 poäng i HockeyAllsvenskan den här säsongen. De har därmed varit en av ligans allra bästa formationer och få kan mäta sig med deras spel tillsammans.

Vad är det som gör att ni tre funkar så bra tillsammans?

– Jag tror vi har ganska klara roller på vad det är som vi ska göra. ”Ljungan” vet alla hur smart han är med pucken och alla vet hårt och bra Persson skjuter. Jag försöker väl stå lite för både ock, jag kan inte skjuta stenhårt men jag försöker vara lite mer delaktig med pucken i år.

– Jag försöker ge de andra två mycket yta för de är livsfarliga när de får lägena. Jag vill vara med och bidra där. Jag är lite där bak och i skymundan men jag trivs med det. Jag jobbar på och försöker få fram mycket puckar till dem, det är det jag står för.

Trots att han själv beskriver att han “står lite i skymundan” jämfört med de andra två så har Måns Carlsson fått ett genombrott den här säsongen. Trots den svaga starten poängmässigt så landade han ändå in på 14 mål och 39 poäng på 52 matcher och han slår därmed sitt personliga mål- och poängrekord i HockeyAllsvenskan.

– Jag tycker att jag får spela i de spelmoment som jag ska spela i. Jag får användas i det jag är bra på och får mycket förtroende av Johan (Hedberg). Det är mycket. Jag trivs jättemycket i Mora, det är en sak som ligger bakom det också men det är många parametrar som stämmer in. Det var därför jag har förlängt också för jag trivs så pass bra med att ha en trygghet här och det tycker jag man ser ganska mycket på isen.

”ALDRIG SKRIVIT TVÅÅRSKONTRAKT TIDIGARE”

Bohuslänningen värvades till Mora 2019 efter att ha imponerat stort hos Vimmerby i Hockeyettan.

Under debutåret i HockeyAllsvenskan blev det 13 poäng för Måns Carlsson och i fjol ökade han till 34 poäng och den här säsongen blev det 39 poäng. Han har alltså blivit bättre för varje säsong i Mora.

Vad säger du om din egen utveckling under de här tre åren?

– Det går väl åt rätt håll i alla fall, säger Carlsson med ett skratt och fortsätter:

– Nämen, jag vill bara bli bättre och bättre. Om jag hade stannat i utvecklingen för två år sedan då hade jag nog inte varit kvar och Mora hade inte velat ha kvar mig heller. Jag tror att Mora ser något och ser utvecklingen i mig. Det är bara att tacka och ta emot och försöka göra det till något bra.

Måns Carlsson blir Mora trogen. Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

De flesta spelare som presterar så bra i HockeyAllsvenskan börjar blicka uppåt mot SHL. Måns Carlsson tittar också uppåt men då de flesta andra väntar till deras kontrakt löper ut eller skriver ettårskontrakt i jakt på SHL-drömmen, så valde 24-åringen i stället att skriva ett tvåårskontrakt med Mora som gör att han ska bli kvar i klubben till 2024.

– Det var inte så mycket att fundera på. Jag vill ha en trygghet i det och om det är så att man vill ta steget upp liksom, då får SHL ta som de vill för det behövs inga större klausuler. Men nu är det Mora som gäller och om jag ska gå i sidled då ska det väldigt mycket till, speciellt så bra som jag trivs i byn och i föreningen. Det är en grym trygghet att ha och det vill jag känna. Jag har aldrig skrivit ett tvåårskontrakt innan så det känns skönt att ha det.

Är du inte orolig för att “fastna” i HockeyAllsvenskan i och med det lite längre kontraktet?

– Nej, jag tror inte det. Jag ser det mest som en trygghet att ha tvåårskontraktet här och det är en trygghet för Mora också att känna det. Om det nu är i Allsvenskan jag ska spela så är det bara i Mora jag ska spela, ingen annanstans. Sedan är ju det stora målet att spela i SHL med just Mora.

39 poäng i år, vad är nästa steg för dig i HockeyAllsvenskan?

– Nästa steg är ju att ta Mora upp. Det är det som är målet och det är det jag vill, och det vill ju många moringar också. På något sätt tycker jag inte att vi i Mora har tagit det där steget. När jag kom hit första året så var det en treårsplan som började men nu är det tredje säsongen. Jag vill vara vara med och ta steg med Mora också. Johan (Hedberg) var med och startade något nytt i fjol som vi vill fortsätta bygga på.

Tingsryd är en tuff uppgift för Måns Carlsson och Mora. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån

‘LÄSKIG’ MOTSTÅNDARE I ÅTTONDELEN

Innan Mora kan blicka upp mot hur de ska ta sig till SHL så har de en tuff uppgift framför sig då de ska spela åttondelsfinal.

Där väntar Tingsryd – ett lag som har en klar fördel gentemot masarna då TAIF har vunnit sju av de åtta senaste matcherna mot Mora.

Enligt Måns Carlsson finns det lite av en oro att ställas mot just Tingsryd i åttondelsfinalen.

– Det är lite halvläskigt måste man säga. Vi har haft ganska tufft mot dem under senaste säsongerna här. Det är ett defensivt skickligt lag vilket man vet sedan tidigare. Men vi vet att vi är ett bra lag och vi känner att vi är i en bra form. Vi får se vad Johan och tränarna har tagit upp i scoutingen av Tingsryd inför matcherna, avslutar Måns Carlsson.

