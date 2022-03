LISTA: Djurgårdens trupp när de senast spelade kval

Drygt tio år har gått sedan Djurgården spelade kval senast. Nu är man klara för att göra det igen. Senast slutade det i nedflyttning trots att laget var guldtippat. Här är Djurgårdslaget från 2011/12.

Mars 2012. Djurgården förlorar den sista avgörande matchen mot Leksand i kvalmötet. Klubben som bara två säsonger tidigare varit i SM-final var klara för spel i Hockeyallsvenskan.

Mycket har hänt sedan dess. Stockholmslaget klättrade snabbt upp i SHL och tog sig återigen till en SM-final. Då förlorade man Frölunda och därefter har det gått utför igen.

Säsongen 2021/22 har varit ett misslyckande för Djurgården som under stora delar har befunnit sig på fel sida av nedflyttningsstrecket. Trots ett lyft sent i grundserien är de klara för ett kval mot Timrå.

Finns likheter

Även om det lag som Djurgården har i dag absolut inte var tippade att ta hem guldet, är det svårt att inte påminnas om säsongen 2011/12. Två SM-final-lag som på ett fåtal säsonger sjunkit hela vägen till ett negativt kval.

Då var det såklart en mycket större chock. Det var ett lag som inför säsongen var tippade att lyfta bucklan till sommaren, som stod för en av svensk hockeys största floppsäsonger. Det får en att fundera och minnas tillbaka. Vad hände sedan med de spelare som skulle vinna SHL och istället skickade ner Djurgården till Hockeyallsvenskan?

Truppen 2011/12

MÅLVAKTER

Marcus Due-Boje

Djurgårdens juniormålvakt kunde inte slå sig in i laget och flyttade efter klubbens nerflyttning till en ny klubbadress. Då blev det Hockeyettan och Enköping. Den nu 29-årige målvakten har blivit kvar i divisionen och är för nuvarande assisterande kapten i Hammarby.

Tyler Plante

Plante kom från Nordamerika till Sverige inför säsongen 2011/12, men det blev ingen succé. Efter sex matcher i Modo i Hockeyallsvenskan plockades han in som en breddspelare i Djurgården, men förblev just detta och spelade inte en enda match. Säsongen efter var han tillbaka i Nordamerika. Nu är han 34 år och spelar i tyska andraligan.

Tim Sandberg

Den Stockholmsfödde målvakten gjorde sina första avtryck i högsta serien under denna säsong, men hade det svårt att ta förstaplatsen från Gustaf Wesslau. Det blev två lån till hockeyallsvenskan under säsongen och sedan en flytt till Örebro säsongen 2012/13. Där fick han sitt stora genombrott hjälpte klubben upp i högsta serien.

Gustaf Wesslau

Med två säsonger i ryggen i Djurgården var det Wesslau som skulle spika igen kassen. Han hade nått sin karriärs topp när han två säsonger tidigare varit i en SM-final. När Djurgården gjorde sig klara för spel i Hockeyallsvenskan, flyttade Wesslau till HV71 och fortsatte att spela i högsta serien. Han gjorde sin sista säsong 2019/20, då i tyska Kölner Haie.



Gustaf Wesslau, Foto: Bildbyrån

BACKAR

Linus Arnesson

Djurgårdsprodukten gjorde sina första A-lagsmatcher under säsongen, totalt blev det tre gånger han klev ut på isen. Kanske var nedflyttningen något positivt för hans del. Efter två år i allsvenskan med betydligt mer speltid bröt han sig in i A-lagstruppen. Han imponerade tillräckligt för att skriva på för Boston Bruins. Det blev inget långdraget äventyr i USA, några AHL-matcher senare var han tillbaka i Sverige. Inför denna säsong (2021/22) flyttade 27-åringen tillbaka till sitt Djurgården… och förde kanske med sig oturen.

Josef Boumedienne

Boumedienne var inne på refrängen på sin karriär när han kom till Djurgården 2010/11. Huddingeprodukten hade inte hittat rätt i någon klubb på flera säsonger och valde att flytta till Jokerit och Finland under säsongen.

Fredrik Claesson

Claesson som nu har hunnit bli 29 år gjorde sin andra riktiga säsong i Djurgårdens A-lag säsongen 2011/12. Efter att ha vunnit JVM med Sverige 2012 var han en av dem som fick en flytt till Nordamerika. Ottawa blev första adressen och sedan dess har det blivit ett flertal NHL-klubbar. Nu (2021/22) Har han gjort nio matcher för Tampa i NHL, men har figurerat mer i farmarlaget i AHL.

Alexander Falk

Falk gjorde sin debut i högsta serien denna säsong och fick fick precis som Arnesson ökat förtroende i Hockeyallsvenskan året därpå. Han blev klubben trogen till 2018 då han flyttade till Timrå. Nu spelar han i Vita Hästen i Hockeyallsvenskan.

Erik Gustafsson, Foto: Bildbyrån

2011/12 var backens stora genombrott i A-laget. Efter imponerande säsonger i ungdomsleden fick han chansen och tog den. 41 matcher i grundserien blev det och fortsatte på samma spår under en säsong i Hockeyallsvenskan. Efter två säsonger i Frölunda tog han steget till USA och Chicago. Gustafsson fick förtroende direkt och har etablerat sig i ligan sedan dess. Säsongen 2018/19 stod han för hela 60 poäng på 79 matcher.Holm hade endast en säsong och en match bakom sig i klubben. Men säsongen 2011/12 fick han stort förtroende. 50 gånger klev han ut på isen i högsta serien. Han var sedan med och hjälpte Djurgården upp i SHL innan han gick vidare. I dag trycker den nu 30-årige Holm in poäng i Jokerit.Säsongen då Djurgården blev nedflyttade blev också den sista säsongen för Andreas Holmqvist i Sverige innan han flyttade till Tyskland. En skada satte där stopp för spel, men 2018/19 gjorde han som 37-åring sin återkomst i seriesystemet. Då i Hockeyettan och Kalmar. Sedan hamnade skridskorna på den berömda hyllan.Amerikanen Kyle Klubertanz gjorde endast två säsonger i Djurgården. Två säsonger som slutade på helt olika sätt. Den första togs sig laget till SM-final. Klubertanz flyttade till AHL för att sedan komma tillbaka 2011 och åkte ur serien med Djurgården. Den nu 36-årige amerikanens sista säsong spelades 2017/18 i Vienna Capitals.Den danske backveteranen som i skrivande stund hunnit bli 36, gjorde endast fyra matcher för Djurgården säsongen 2011/12 innan han flyttade till Malmö. Lassen gjorde efter ett kort avbrott en återkomst i Arlanda Wings 2020/21 i Hockeyettan.Lennhammer hade inför kvalsäsongen varit utlånad till Almtuna och Västerås. Han fick chansen några gånger och fortsatte sedan spela för Djurgården i Hockeyallsvenskan. Men även den nivå visade sig vara lite för hög för Lennhammer som större delen av tiden sedan dess har spelat i Hockeyettan och Huddinge.Den AIK-fostrade backen kom tillbaka till Sverige 2007/08 efter en kort sejour i USA. Då blev det Djurgården och både framgångar och misslyckanden. Efter en period utomlands kom han tillbaka till SHL och Karlskrona 2016. Sista säsongen gjorde han så sent som 2019/20, Då för Frölunda.Daneil Tjärnqvist var redan den säsongen när Djurgården åkte ur en veteran med NHL-erfarenhet. Han har en lång meritlista från sin karriär som bland annat innehåller ett OS-guld från 2006. Säsongen Djurgården åkte ur blev hans sista i Sverige. Han avslutade sedan karriären med tre år i Tyskland.



FORWARDS

Jonas Almtorp

Almtorp som nu är 38 och har avslutat karriären hade inför 2011 en hel del erfarenhet från den högsta serien. Framförallt från Modo och Brynäs. Det blev endast en säsong i Stockholmslaget. Almtorp stannade kvar i högsta serien genom en flytt till Linköping. Sista säsongen gjorde Almtorp 2017/18, då i AIK i Hockeyallsvenskan.

Ludwig Blomstrand

Blomstrand tog klivet upp till A-laget 2011 efter några imponerande säsonger i Djurgårdens ungdomslag. Men det blev också endast den första av två säsonger i högsta serien. 2021 flyttade han från efter några poängrika säsonger i Södertälje till Tjeckien.



Daniel Brodin & Mario Kempe, Foto: Bildbyrån

Precis som många andra inga spelare i Djurgårdens trupp var säsongen 2011 starten på en lång karriär för Brodin. Med en säsong i benen gjorde han 46 matcher 2011/12. Brodin mellanlandade sedan i Finland och Brynäs innan han gjorde sin återkomst i Djurgården 2015. Efter några säsonger i Schweiz meddelade Stockholmsklubben för en månad sen att Brodin kommer tillbaka igen till sommaren 2022.Carlsson som i dag är 42 år gjorde redan 2011/12 sin sista säsong. Det blev också hans enda i Djurgården. Efter ett försök att komma tillbaka i sitt Södertälje avslutade han karriären 2012 till följd av en skada.Cehlin var en av de unga spelare som hade slagit sig in i A-laget 2011/12. Cehlin fick en hel del istid och gjorde totalt 14 poäng under säsongen som 20-åring. Han testade sedan vingarna i Nordamerika, men kom hem kort därpå. Sista säsongen gjorde han 2018/19 i Luleå.I dag är Christian “Fimpen” Eklund associerad med många olika saker. Men det har alltid varit Djurgården som har varit hans lag. 2011/12 var han en etablerad och erfaren spelare i truppen och avslutade sin karriär på högsta nivå efter en säsong i Hockeyallsvenskan året därefter. Nu är det istället hans son William som tar plats i Djurgårdslaget som ska kvala mot Timrå.Precis som Eklund gjorde Tim Eriksson sina sista säsonger på hög nivå de där åren 2011/12 och 2012/13. Med tre SM-silvermedaljer avslutade han sin karriär 2013 efter framgångsrika år i Linköping och Djurgården.Han var en av Sveriges större talanger som skulle etablera sig på högsta nivå. I J20 VM 2008 tog han silver med juniorkronorna (första medaljen på 12 år). Han kom till Djurgården 2010/11 och flyttade direkt efter nedflyttningen till Modo. Efter en period i KHL tog han sedan plats i NHL 2017.Marcus Nilsson flyttade som 34-åring hem till sitt Djurgården 2009 efter många säsonger i NHL och flera VM-medaljer på meritlistan. Han var den som skulle leda laget och fick även ett stort “C” på bröstet till 2011/12 säsongen. Men han kunde inte leda laget till guld. När Djurgården åkte ur flyttade han sedan till HV71. Karriären sista säsong på högsta nivå var en återkomst i Djurgården 2015.Norman gjorde sin andra säsong som en riktig A-lagsspelare 2011/12. 17 poäng på 55 matcher blev det för den då unga forwarden. Efter en period i Finland och Skellefteå har han nu hittat till rätta i Jokerit i KHL där han gör sin femte säsong.Ottoson var för drygt tio år sedan inne på sista delen av sin karriär. Efter många år i Djurgården där han lyfte bucklan två gånger var det här slutet. Den tidigare kaptenen tog klivet ner i Hockeyallsvenskan, men avslutade sedan sin karriär.



Sebastian Persson

Persson var en i raden av Djurgårdsprodukter som var på tröskeln till A-laget under den här perioden. Den då 20-årige Persson fick debuter, men mer än så blev det inte. Efter det blev det spel i både division två och tre.

Stefan Söder

Söder gjorde några matcher under säsongen 2011/12, men efter det blev det inte mycket mer trots att laget åkte ur serien. Söder är nu 32 år och är assisterande kapten i Strömsbro i Hockeyettan.

Mathias Tjärnqvist

Tjärnqvist kom till Djurgården den säsong som de tog sig hela vägen till SM-final. Han hade då haft en framgångsrik och lång karriär. Han var bland annat en del av det Djurgårdslag som tog SM-guld 2000 och 2001. Tjärnqvist lämnade Djurgården efter nedflyttningen och avslutade karriären i Malmö 2017.



Djurgårdsfostrade Weigel hade inte riktigt fått sitt stora genombrott än när säsongen 2011/12 spelades. Det blev endast sex matcher och ett poäng. Efter några säsonger i Hockeyettan har han nu fått en nytändning och är vid 29-års ålder en bärande spelare i AIK i Hockeyallsvenskan.Centern från Nacka gjorde sin debut i högsta serien denna säsong, men inte mer. Efter det vet nog de flesta hur det har gått. Succé i Hockeyallsvenskan efter nedflyttningen och sedan en säsong i Frölunda tog Wennberg till NHL. Han har sedan dess etablerat sig som en NHL-spelare och spelar i Seattle.Det kanske mest välkända namnet på den här listan för de lite yngre. Zibanejad gjorde redan säsongen 2011/12 sina första NHL-matcher i Ottawa. Han lånades sedan tillbaka till Djurgården där han stod för 13 poäng på 26 matcher innan det bar av igen till Nordamerika. I dag är han en av de största stjärnorna i NHL och är assisterande kapten för New York Rangers.Pontus Åberg fick sitt stora genombrott den här säsongen. Det var den första riktiga i A-laget och som tog vara på chansen. Han följde med ner i Hockeyallsvenskan innan han lämnade för Färjestad. Efter ett antal år i Nordamerika där han har fått speltid i både NHL och AHL kom han under säsongen 2021/22 tillbaka till Sverige. Det blev Timrå för Åberg som nu alltså ställs mot sin tidigare klubb i ett kval.En av de mer erfarna i truppen denna säsong. Ölvestad hade efter några år i NHL flyttat hem till Djurgården och tagit på sig kaptensrollen. Han hade varit en del av det lag som tog två raka SM-guld tidigare, men något mer guld blev det inte i Djurgården. Sista säsongen gjorde han i Hockeyallsvenskan för Djurgården 2012/13. Nu tar han istället plats i klubben som en del av tränarstaben.

