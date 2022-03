Hampus Lindholm verkar komma allt närmare en trejd bort från Anaheim Ducks.

Enligt Pierre LeBrun kommer Ducks nämligen att peta Lindholm för att inte riskera att han skadar sig inför måndagens Trade Deadline.

De senaste dagarna har Hampus Lindholms namn dykt upp i fler och fler trejdrykten och nu ser det nästan garanterat ut att han kommer att lämna Anaheim Ducks.

Enligt Sportsnets Elliotte Friedman har parterna nyligen haft nya diskussioner om en kontraktsförlängning utan att lyckas komma överens. Därför ska Anaheim aktivt söka att trejda bort Lindholm för att inte riskera att tappa honom gratis till free agent-marknaden till sommaren.

Pierre LeBrun på TSN och The Athletic rapporterar då att Anaheim kommer att peta Hampus Lindholm i nattens match mot Florida Panthers för att inte undvika att han ska skada sig innan en trejd kan gå igenom.

Source says Hampus Lindholm won’t play tonight. Will be held out as the Ducks focus on a trade for him. @TSNHockey @TheAthletic